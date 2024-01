Ο ήλιος λάμπει στο νερό έξω από τη σάουνα και παρότι το σκηνικό μοιάζει φιλόξενο, είναι σαφές ότι όποιος βουτήξει ανήκει στους πολύ τολμηρούς. Από την ψυχρολουσία όμως στη ζέστη της καμπίνας, στην οποία κυριαρχεί η κατευναστική μυρωδιά της βανίλιας, είναι μόλις μερικά βήματα για τα μέλη της παρέας, που ξεκίνησε με στόχο να περάσει μια χαρούμενη μέρα μέσα στη φύση.

Κι ενώ το παραπάνω σκηνικό είναι κομμένο και ραμμένο στα στάνταρντ του σκανδιναβικού χειμώνα, που εδώ και πολλά χρόνια έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των τουριστών, στην πραγματικότητα βρίσκεται στο Λοχ Φάιν στη δυτική ακτή της Σκωτίας. Οι υπαίθριες σάουνες ξεπηδούν η μία μετά την άλλη στην ευρύτερη περιοχή, καθώς οι ντόπιοι στη διάρκεια του σκοτεινού χειμώνα σπεύδουν στους χώρους τους με την πρώτη ευκαιρία για να βρουν παρέα, να ζεσταθούν με τη κουβέντα και να ανταλλάξουν σκέψεις και συναισθήματα προς ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.

«Στη Σκανδιναβία ξέρουν καλά πώς να απολαμβάνουν πραγματικά το χειμώνα – βρίσκουν τρόπους για να περνούν όμορφα στη διάρκεια του – και τώρα το ίδιο κάνουμε κι εμείς στη Σκωτία», λέει στον Guardian η Hailey O’Hara, η οποία διευθύνει μαζί με την οικογένεια της το κέντρο ευεξίας West Coast Wellness. «Πριν, υπήρχε μόνο η παμπ για να συγκεντρωθεί ο κόσμος το χειμώνα, και φυσικά αυτό είναι υπέροχο, όμως η σάουνα προσφέρει μια διαφορετική περισσότερο θελκτική ατμόσφαιρα», προσθέτει.

