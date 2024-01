Η Μαριάννα Παγώνη, η «βασίλισσα της γραβάτας» όπως έχει καθιερωθεί, αναφέρθηκε στις «σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της» οι οποίες διαδραματίστηκαν τους τελευταίους μήνες του 2023 όταν ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ επέλεξε σε εμφανίσεις του να φορέσει μία γραβάτα με την ελληνική σημαία του οίκου σε κομβικές ιστορικές στιγμές.

Όπως κατά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Νοτίου Κορέας Γιον Σουκ Γιεόλ στο Μπάκιγχαμ τον Νοέμβριο και λίγες ημέρες μετά στην 28η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP28).

«Αυτή τη γραβάτα την αγόρασε από το κατάστημά μας η ιδιοκτήτρια της Ζeus & Dione, Μιμίκα Κολοτούρα, πριν από λίγο καιρό για να την προσφέρει στον βασιλιά Κάρολο. Ο οίκος μας ήθελε να αποτυπώσει το ιερότερο σύμβολο της πατρίδας μας σε μία γραβάτα.

«Είχα κάνει τότε δύο σχέδια» λέει η κ. Παγώνη και αποκαλύπτει ότι αμέσως μετά τα περιστατικά συγγενής από τη βρετανική βασιλική οικογένεια ήρθε στη συνέχεια στην Ελλάδα αγοράζοντας και άλλες ίδιες γραβάτες. «Είναι πολύ συγκινητικό» τονίζει.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον βασιλιά Κάρολο για αυτό που έκανε για την Ελλάδα μας. Για εμένα ήταν μεγάλη τιμή που την φόρεσε στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Με τίμησε που επέλεξε το δικό μου σχέδιο και το σήκωσε σαν λάβαρο, σε μία στιγμή που είχε προσβληθεί ο θεσμός του κράτους μας μετά την ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού μας με τον κ. Σούνακ. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων λειτουργίας του οίκου Pagoni Maison Des Cravates θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί με τα τελευταία γεγονότα ένιωσα ότι πήρα το μεγαλύτερο παράσημο. Ένα παράσημο που μου το έδωσε βέβαια η δουλειά μου, αλλά σε μία τόσο σημαντική στιγμή της πατρίδας μας. Μία δική μου, μια γραβάτα σχεδιασμένη με πολύ σεβασμό, σε μία τόσο ιστορική στιγμή», αναφέρει βαθύτατα συγκινημένη, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

