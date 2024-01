Σοκαριστικά πλάνα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το αεροσκάφος της Japan Airline που συγκρούστηκε με ένα αεροπλάνο της ιαπωνικής ακτοφυλακής αμέσως μετά την προσγείωση του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έκρηξη και να προκληθεί μία τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά.

Η φονική σύγκρουση στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο είχε ως αποτέλεσμα πέντε μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους της ακτοφυλακής να χάσουν τη ζωή τους.

Τα πλάνα από το αεροδρόμιο Haneda είναι συγκλονιστικά, με τον πυκνό καπνό να βγαίνει από τα παράθυρα του αεροσκάφους και τους πυροσβέστες να περιορίσουν την έκταση της φωτιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Japan Airlines, από τα 379 άτομα, εκ των οποίων ήταν 367 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος, πρόλαβαν και απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το αεροπλάνο, χρησιμοποιώντας τις ειδικές τσουλήθρες.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, το αεροπλάνο της Japan Airlines κάηκε ολοσχερώς.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Sky News και δείχνει το αεροσκάφος να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Το φλεγόμενο Airbus A350-900 κόπηκε στα δύο παρά τις προσπάθειες των ομάδων πυρόσβεσης να ελέγξουν τη φωτιά με την ουρά να «κάθεται» στο έδαφος.

Japan Airlines aircraft burns and breaks up on runway following collision. All 379 people on board the Japan Airlines Flight 516 escaped the blaze.https://t.co/gpMyCznetq pic.twitter.com/Og6aqPD7VD

— Sky News (@SkyNews) January 2, 2024