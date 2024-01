Μίνι τσουνάμι χτύπησε τις ακτές της Ιαπωνίας μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που χτύπησαν σήμερα.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ιαπωνίας, το τσουνάμι έχει κύματα έως και 5 μέτρων, ενώ μετά το σεισμό των 7,6 Ρίχτερ έγιναν πολλοί μετασεισμοί, που οι περισσότεροι ήταν από 5 έως 6,2 Ρίχτερ.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, τα κύματα «καταπίνουν» τα πρώτα σπίτια που βρίσκονται κοντά στις ακτές παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

The clip is from about one hour ago.

A preliminary M7.6 earthquake hit central Japan, triggering a tsunami warning and advisories for residents to evacuate

2024 didn’t start in the best of ways in Japan.

Παράλληλα, προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε και η Βόρεια Κορέα, καθώς οι αρχές τόνισαν ότι κύματα ύψους έως και 2,08 μέτρων ενδέχεται να φτάσουν στις ανατολικές ακτές της, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η επαρχία Γκάνγουον της Νότιας Κορέας προειδοποίησε τους κατοίκους να λάβουν μέτρα προφύλαξης και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία σήμερα και προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε νωρίτερα πως η στάθμη της θάλασσας σε ορισμένα τμήματα της επαρχίας Γκάνγουον στην ανατολική ακτή μπορεί να αυξηθεί μετά τον σεισμό αρχικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών που έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία και εξέδωσε προειδοποίηση για προσοχή.

Είχε αναφέρει πως τσουνάμι ύψους έως και 0,3 μέτρου μπορεί να έφθανε στην ανατολική ακτή της Νότιας Κορέας.

Η επαρχία Γκάνγουον είπε στους κατοίκους σε μηνύματα κειμένου έκτακτης ανάγκης να μείνουν μακριά από την ακτή και να απομακρυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο. Η πόλη Σάμτσοκ συνέστησε στους κατοίκους να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο ύψος από ένα τριώροφο κτήριο, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας.

Βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δρόμους να έχουν ανοίξει, εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και καταστροφές στις υποδομές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με τον πιο σημαντικό να σημειώνεται στις 16:10 (09:10 ώρα Ελλάδας) στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου, και το μέγεθός του να καταγράφεται στους 7,6 βαθμούς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο πριν ή αμέσως μετά στην ίδια περιοχή: ένας πρώτος μεγέθους 5,7 βαθμών στις 09:06 στο εσωτερικό, ένας άλλος μεγέθους 6,1 βαθμών στις 09:18, στη συνέχεια τρεις ακόμη μεγέθους 4,5 έως 4,8 βαθμών έως τις 09:16.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK έδειχναν κτίρια να καταρρέουν στην Ισικάουα, και σεισμικές δονήσεις να σείουν κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο στην απέναντι ακτή.

Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Φουμίο Κισίντα, κάλεσε την κυβέρνηση να παράσχει σαφείς οδηγίες στους πολίτες όσον αφορά τον σεισμό και το τσουνάμι, να ελέγξει την έκταση των ζημιών και να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα απομακρυνθούν προς ασφαλείς περιοχές.

Ο ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Ιαπωνία με την έλευση του 2024. Λόγω της ισχύος του σεισμού, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Hayashi Yoshimasa, δήλωσε ότι οι κάτοικοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλοι σεισμοί και τους κάλεσε να απομακρυνθούν προς ασφαλή μέρη.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK, η σεισμική δόνηση έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των παράκτιων περιοχών των νομών Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Τσουνάμι ύψους μέχρι και πέντε μέτρων εκτιμάται ότι φθάνει στον Νότο, στη νομαρχία Ισικάουα, σύμφωνα με την υπηρεσία.

🚨Alert :

Tsunami warnings are in place for all prefectures with coasts facing the Sea of Japan. Japanese News Channels are urging people to run immediately to higher ground!

This is serious. 5m waves expected in Ishikawa.

Pray for #Japan 🙏🏻🙏🏻

#Tsunami #Earthquake pic.twitter.com/cuq6AxeN8X

— 🇮🇳 Tanmay 2.0 🔱 🕉 (@RafaleMaverick) January 1, 2024