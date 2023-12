Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Οι άνδρες ανέκαθεν έκλαιγαν, απλά μέχρι χθες σπάνια στη μεγάλη οθόνη. Η χρονιά που φεύγει, ανάμεσα στα πολλά με τα οποία διαφοροποιήθηκε από το πρόσφατο παρελθόν, είναι ότι παρουσίασε την κατάρρευση των ανδρών σε πρώτο –επαναλαμβανόμενο- πλάνο.

Για του λόγου το ασφαλές στη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία της Barbie ο ταλαντούχος Ράιαν Γκόσλινγκ στο ρόλο του Κεν (Κεν) τα έμπηξε κανονικά σε μια παραλία, ενώ στο Fair Play που ανέβηκε στην κορυφή της τηλεθέασης του Netflix ένας φιλόδοξος χρηματιστής κλαίει και οδύρεται γιατί η μελλοντική σύζυγος του παίρνει την προαγωγή που εκείνος ήθελε και δεν μπορεί να ανεχτεί ούτε ότι βγάζει περισσότερα χρήματα από εκείνον, ούτε φυσικά ότι θεωρείται εξυπνότερη από τα μεγάλα κεφάλια της εταιρείας.

Στο Poor Things ένας νέος άνδρας-μωρό κάνει την εμφάνιση του, ενώ στο Napoleon παρά τα όσα έχουν γραφτεί για τον χαμηλού αναστήματος Γάλλο στρατηγό με τον αντιστρόφως τεράστιο εγωισμό πολλοί εξεπλάγησαν από το πόσο αδύναμος παρουσιάστηκε με αναρίθμητα συναισθηματικά ξεσπάσματα.

Όπως σχολιάζει σχετικό άρθρο των New York Times, παρότι οι αντιδράσεις των προαναφερόμενων ποικίλλουν, δηλαδή άλλοι γαύγιζαν χωρίς να δαγκώνουν, άλλοι είχαν συνεχώς ζωγραφισμένη τη θλίψη στα πρόσωπα τους και άλλοι έκλαιγαν ξανά και ξανά, πολλές φορές χωρίς σταματημό, ο πυροκροτητής τους ήταν κοινός: η απώλεια της εξουσίας τους από μια γυναίκα.

Για παράδειγμα στο Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, η πρωταγωνίστρια του Μπέλα (στον ρόλο της η εξαιρετική Έμα Στόουν) λέει σε κάποια στιγμή της ταινίας: «Δεν καταλαβαίνω αυτό το περίπλοκο συναίσθημα», ενώ παρατηρεί τον Ντάνκαν να κλαψουρίζει επειδή εκείνη κοιμάται με άλλον άνδρα.

In the films of 2023, male characters pouted elaborately after something they saw as their birthright was put in check. https://t.co/ZVPgtlPvDG

— New York Times Arts (@nytimesarts) December 27, 2023