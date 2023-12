Λίγες ημέρες απομένουν πια για την εφαρμογή των νέων χρωματιστών τιμολογίων ρεύματος και οι πάροχοι ξεδιπλώνουν σταδιακά τις εμπορικές τους πολιτικές.

Την ίδια στιγμή, κι ενώ πλησιάζει η 1η Ιανουαρίου 2024 οπότε και θα τεθούν σε ισχύ οι χρεώσεις για τα «κίτρινα» (κυμαινόμενα), τα «πράσινα» (ειδικά τιμολόγια) και τα «μπλε» (σταθερές χρεώσεις για 12 μήνες) τιμολόγια ρεύματος, οι καταναλωτές ακόμη βρίσκονται σε σύγχυση για τις αλλαγές που έρχονται στους λογαριασμούς ρεύματος.

Το «μπλε» τιμολόγιο ρεύματος

Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσαν τις χρεώσεις τους για το «μπλε» τιμολόγιο ρεύματος. Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται το ίδιο να πράξουν και οι υπόλοιπες εταιρείες. Όπως προκύπτει από τις χρεώσεις που ανακοίνωσαν στις ιστοσελίδες τους, έχουν επιδοθεί σε έναν «πόλεμο» τιμών επιδιώκοντας να κερδίσουν πελάτες οι οποίοι δεν επιθυμούν τις μεταβολές των χρεώσεων τους, όπως θα συμβαίνει με το «κίτρινο» και το «πράσινο» τιμολόγιο.

Με το «μπλε» τιμολόγιο κλειδώνουν σταθερή τιμή για 12 μήνες και δεν μπαίνουν στη διαδικασία της παρακολούθησης κάθε μήνα των χρεώσεων και των μεταβολών τους. Δεν μπλέκουν με τους μηχανισμούς αναπροσαρμογής, αλλά ούτε με μαθηματικούς τύπους και με την πλειάδα των προσφορών (αρκετές φορές δυσνόητες) που ανακοινώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, η «παγίδα» στο «μπλε» τιμολόγιο ρεύματος είναι η πιθανότητα οι κυμαινόμενες τιμές ρεύματος να διαμορφώνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα κι εκείνοι που επέλεξαν τη σταθερή χρέωση να βρεθούν εγκλωβισμένοι σε ακριβό ρεύμα.

Σημειώνεται πως όσοι επιλέξουν το «μπλε» τιμολόγιο δεν μπορούν να αλλάξουν τιμολόγιο παρά μόνο μετά από 12 μήνες. Αν το επιχειρήσουν θα πληρώσουν πέναλτι… προώρης αποχώρησης.

Ο «πόλεμος» των παρόχων

Όπως προαναφέρθηκε ήδη οι πρώτοι πάροχοι ανακοίνωσαν τις χρεώσεις για τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος και ο ανταγωνισμός είναι έντονος.

Πηγές της αγοράς, σημειώνουν δε, πως η διάθεση αυτών των προϊόντων με την εμπορική πολιτική που εφαρμόζει ο κάθε πάροχος έρχεται να δώσει και απάντηση στη σύγχυση που έχει προκληθεί στους καταναλωτές από την απόφαση για χρωματιστά τιμολόγια και μαθηματικούς τύπους…

Αναλυτικά ανά πάροχο τα «μπλε» τιμολόγια έχουν ως εξής:

· Η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει δύο προϊόντα. Το πρώτο είναι το My Home Enter με πάγιο 5 ευρώ και χρέωση στα 0,179 ευρώ/kWh για την ημέρα και στα 0,169 ευρώ/kWh για τη νύχτα (ώρες κατανάλωσης με το νυχτερινό τιμολόγιο). Το δεύτερο προϊόν της ΔΕΗ είναι το My Home On Line με πάγιο στα 3,5 ευρώ και χρέωση στα 0,175 ευρώ/kWh την ημέρα και στα 0,166 ευρώ/kWh για τη νύχτα (ώρες κατανάλωσης με το νυχτερινό τιμολόγιο).

· Ο ΗΡΩΝ έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα FIX Home. Για 12 μήνες από τη σύναψη του συμβολαίου δίνει χρέωση 0,165 ευρώ/kWh και πάγιο στα 7,5 ευρώ.

· Η Elpedison ανακοίνωσε το πρόγραμμα Elpedison Bright. Για όλο το 2024 οι πελάτες που θα το επιλέξουν θα έχουν σταθερή τιμή στα 0,169 ευρώ/kWh και πάγιο στα 3 ευρώ.

· H Protergia διαθέτει το Οικιακό Value Safe για τους πελάτες της που θέλουν σταθερή χρέωση για 12 μήνες. Η χρέωση είναι στα 0,165 ευρώ/kWh και το πάγιο στα 3 ευρώ.

· Η Ελίν ανακοίνωσε με τη σειρά της δύο προϊόντα σταθερής χρέωσης για 12 μήνες. Πρόκειται για το Power On! Blue Day, με μηνιαίο πάγιο τα 5 ευρώ και την τιμή στα 0,149 ευρώ/kWh. Το δεύτερο προϊόν είναι το πρόγραμμα Power On! Blue Day & Night με το νυχτερινό ρεύμα να χρεώνεται στα 0,139 ευρώ/kWh και την ημέρα η κατανάλωση να είναι στα 0,149 ευρώ/kWh. Ταυτόχρονα, για την περίοδο των εορτών και έως τις 15/01/2024, η ελίν κάνει δώρο το πάγιο των τριών πρώτων μηνών.

