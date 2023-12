Μεγάλη ταλαιπωρία περνούν ταξιδιώτες που ήθελαν να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, καθώς οι εργαζόμενοι στον βελγικό αερολιμένα έκαναν αιφνιδιαστικά στάση εργασίας.

Η στάση εργασίας διήρκεσε από τις 18:00 ως τις 20:00 (τοπική ώρα), γεγονός που προκάλεσε χάος στο πρόγραμμα των πτήσεων. Μολονότι η στάση εργασίας έληξε, ήταν οι ταξιδιώτες ήταν αδύνατον να εξυπηρετηθούν κανονικά υπό τα νέα δεδομένα που ανέκυψαν.

Έτσι, η υπεύθυνη εταιρεία ανακοίνωσε ότι εκείνο το δίωρο δεν θα πετούσαν τ’ αεροπλάνα, ενώ μετά από το τέλος της κινητοποίησης ο αερολιμένας ανακοίνωσε ναι μεν ξανάρχισαν οι πτήσεις αλλά θα υπάρχουν καθυστερήσεις ή ακόμη και ακυρώσεις. Μεταξύ των ταξιδιωτών υπήρχαν και Έλληνες πολίτες.

Due to an unannounced strike at skeyes, air traffic control, there are no flights between 6pm and 8pm. This will lead to delays and possible cancellations. We regret the impact of this action. More information and updates on our website https://t.co/0FcxF5KJVA

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) December 23, 2023