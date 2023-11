Όταν ο κοροναϊός χτύπησε την πόρτα της Ευρώπης πριν από μερικά χρόνια, ειπώθηκε από πολλούς ότι μόνο οι Σουηδοί θα άντεχαν την υποχρεωτική απομόνωση και μοναξιά λόγω του ιδιαίτερου lifestyle τους.

Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί στη Σουηδία να έχουν μάθει να ζουν με αποστάσεις ασφαλείας –ή και πάλι όχι- λόγω των ελάχιστων ωρών μέρας που έχουν μέσα στο 24ωρο, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που ευχαριστεί τους Σουηδούς ή δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ζωές τους.

Για το λόγο αυτό, για την καταπολέμηση της μοναξιάς, που δεν αρκούν τα χειμερινά σπορ που κάνουν ευλαβικά οι Σουηδοί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της, οι αρχές της πόλης Λουλέο, που βρίσκεται στην ακτή της βόρειας Σουηδίας, στην βορειότερη κομητεία της χώρας, το Νορμπότεν, οι αρχές αποφάσισαν να λανσάρουν την καμπάνια Säg hej! (Γεια).

Αυτή η καμπάνια, που απαιτεί από τους πολίτες να λένε γεια σε όποιον συναντούν στο δρόμο τους και διαφημίζεται στα λεωφορεία και τους χώρος εργασίας τους αποφασίστηκε μετά τη δημοσιοποίηση πρόσφατων ερευνών που δείχνουν ότι οι Σουηδοί σε ποσοστό 45% στην ηλικιακή ομάδα 16-29 ετών νιώθουν απελπιστικά μόνοι. Αυτοί που φαίνεται να είναι συμβιβασμένοι μαζί της και να μην επηρεάζει την ψυχική τους υγεία είναι οι Σουηδοί που έχουν ξεπεράσει το 85ο έτος της ηλικίας τους.

‘You live in your own bubble’: Swedish city takes on loneliness with a simple hi https://t.co/2fqdSEsusl

