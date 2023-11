Η εξυπνάδα είναι μεγάλο προτέρημα. Το χιούμορ ασυναγώνιστο ατού. Αλλά η φυσική έλξη αποτελεί το ιερό δισκοπότηρο για όλους τους σύγχρονους άνδρες.

Ατυχώς, όπως γράφει το Gentleman’s Journal, αν δεν γεννηθήκατε με διαπεραστικά μάτια σαν τον Πιρς Μπρόσναν, ζυγωματικά αλά Τζορτζ Κλούνει και μαλλιά σαν του Τομ Χιντλστον, είστε λίγο πολύ κολλημένοι με την τύχη σας.

Αν όμως για τον οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ανεβάσετε το ποντάρισμα στην προσωπική σας γοητεία, η επιστήμη έχει καταλήξει στους εξής δέκα τρόπους να το πετύχετε.

Φορέστε κάτι κόκκινο

Μια εύκολη και αποτελεσματική λύση είναι να φορέσετε κάτι κόκκινο, οποιαδήποτε απόχρωσης ή βάθους. Μελέτη της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης του 2010 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Experimental Psychology αποκάλυψε ότι οι γυναίκες θεωρούν πιο ελκυστικούς και με μεγαλύτερο κύρος τους άνδρες που φορούν τολμούν να φορέσουν… κόκκινο.

Καλλιεργήστε γένια (όχι μούσι)

Σταματήστε να ξυρίζεστε για μερικές ημέρες. Το 2013, μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας ζήτησε από 400 γυναίκες να δουν και να αξιολογήσουν τις φωτογραφίες των ίδιων ανδρών, οι οποίοι είχαν όλοι τους διαφορετικού μήκους τρίχες στο πρόσωπο σας. Τα συμπεράσματα της, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Evolution and Human Behaviour, έδειξαν ότι τα γένια (αυτά των τριών ημερών) κερδίζουν ξεκάθαρα τη γυναικεία προσοχή.

Σωστή στάση σώματος

Πάρτε μια βαθιά ανάσα και σηκωθείτε από την καρέκλα. Αν θέλετε να φαίνεστε πιο ελκυστικοί στο αντίθετο φύλο, οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας σας συστήνουν να παρουσιάζετε τον εαυτό σας ψηλότερο και πιο ευθυτενή. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, ο τεντωμένος κορμός και τα τεντωμένα χέρια υποδηλώνουν κυριαρχία που σαγηνεύει τις γυναίκες.

Χαμογελάστε με μέτρο

Μπορεί να μην το πολυπιστεύετε, αλλά η επιστήμη δεν κάνει λάθος. Κοινωνιολόγοι του Πανεπιστημίου British Columbia του Βανκούβερ, οι οποίοι ανέλυσαν τις εκφράσεις πάνω από 1.000 ανδρικών προσώπων ανακάλυψαν ότι ενώ οι χαμογελαστές γυναίκες αποδεδειγμένα κερδίζουν το στοίχημα, οι άνδρες αρέσουν όταν έχουν σοβαρή έκφραση.

Γραμμή στο γυμναστήριο

Δεν είναι μυστικό ότι οι κοιλιακοί, παρότι δεν είναι προϋπόθεση, αρέσουν πολύ. Μελέτη του 2019 από ερευνητές του Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών της Τουλούζης που ήθελαν να αποσαφηνίσουν ποιοι μύες κλέβουν τα γυναικεία βλέμματα κατέληξαν στο ότι οι γυναίκες κοιτάζουν πρώτα τους πλάγιους κοιλιακούς, μετά τους γλουτούς, στη συνέχεια τους γνωστούς κοιλιακούς, τους δικέφαλους, τους ώμους, τους τρικέφαλους, τις γάμπες, τους δελτοειδείς, τους τετρακέφαλους, τους θωρακικούς μύες, τον πλατύ ραχιαίο μυ, τους πήχεις, τον πρόσθιο κνημιαίο και τέλος τον τραπεζοειδή!

Ιδρώστε άφοβα

Τι κι αν οι περισσότεροι θεωρούμε τον ιδρώτα μια ενοχλητική παρενέργεια της ζέστης ή των προπονήσεων, μελέτη του 2007 από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας αποδεικνύει το αντίθετο. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η οσμή μιας χημικής ουσίας που ονομάζεται «ανδροσταδιενόνη» και βρίσκεται στον ανδρικό ιδρώτα προσελκύει τις γυναίκες όπως τις μέλισσες το μέλι, γι’ αυτό και ονομάζεται ορμόνη της αγάπης.

Προβάλετε το σαγόνι σας

Μελέτη του 2018, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Psychological Science, προσδιόρισε ως πιο επιθυμητά «αρρενωπά» χαρακτηριστικά προσώπου, τα μικρά μάτια, τις μεγάλες μύτες τα έντονα φρύδια, αλλά πρώτο από όλα το τετράγωνο σαγόνι.

Σημάδια παντού

Όπως ο ιδρώτας παραπάνω, μια ουλή είναι συνήθως κάτι που προσπαθούν όλοι να κρύψουν. Κι όμως, το 2008, ψυχολόγοι των πανεπιστημίων του Λίβερπουλ και του Στίρλινγκ ανακάλυψαν ότι οι άνδρες που έλκυαν κατά 5,7% περισσότερο τις γυναίκες από τους υπολοίπους είχαν μια ορατή ουλή στο μάγουλο, το σαγόνι ή το μέτωπο. «Αντιπροσωπεύει τη δύναμη ή τη γενναιότητα σε έναν άνδρα», εξηγεί ο ψυχολόγος Ρομπ Μπάρις.

Ωραία δόντια

Μπορεί ο χαμόγελο στους άνδρες να μην θεωρείται ελκυστικό χαρακτηριστικό, τα ωραία δόντια, αυτά που δεν πατάνε το ένα πάνω στο άλλο και φυσικά η καθαρή αναπνοή θεωρούνται αναμφισβήτητα σέξι, σύμφωνα με μελέτη του 2012 από το Πανεπιστήμιο του Λιντς.

Πιο σκούρα μαλλιά

Το 2018 μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Florida Scientist και συντάχθηκε από το Κολέγιο Φυσικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου της Τάμπα αποκάλυψε ότι το 71% των γυναικών θεωρεί τα καστανά μαλλιά στους άνδρες αρέσουν περισσότερο στις γυναίκες. Μόνο το 23% των γυναικών επέλεξε τους ξανθούς συμμετέχοντες και μόλις το 6% τους κοκκινομάλληδες.