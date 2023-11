Οι πιο αναγνωρίσιμοι εκπρόσωποι της παγκόσμιας ακροδεξιάς σύμφωνα με τον Guardian είναι ενθουσιασμένοι με την πανηγυρική εκλογική νίκη του Χαβιέρ Μιλέι στην Αργεντινή, η οποία αναμένεται να μετατρέψει το Μπουένος Άιρες σε νέο πεδίο δράσης της λαϊκιστικής ριζοσπαστικής δεξιάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ζαΐρ Μπολσονάρου ηγήθηκαν των πανηγυρισμών μετά την επικράτηση του Αργεντινού συμμάχου τους επί του αντιπάλου του, του περονιστή υπουργού Οικονομικών Σέρτζιο Μάσα, με σχεδόν 3 εκατομμύρια ψήφους στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ προέβλεψε ότι ο Χαβιέρ Μίλεϊ θα κάνει «την Αργεντινή πραγματικά μεγάλη ξανά», ενώ ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας χειροκρότησε μια νίκη για την «ειλικρίνεια, την πρόοδο και την ελευθερία».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, oπαδοί των Μπολσονάριστας και των Μιλέιστας προέβλεψαν ότι η νίκη του Μιλέι θα είναι η πρώτη σε μια τριάδα κατακτήσεων της δεξιάς που θα δει τον Τραμπ και τον Μπολσονάρο να διεκδικούν ξανά την εξουσία το 2024 και το 2026.

Βέβαια ο Ζαίρ Μπολσονάρου έχει τιμωρηθεί -όπως και ο αντιπρόεδρός του- με απαγόρευση συμμετοχής στα κοινά έως το 2030, εξαιτίας της μη παραδοχής του αποτελέσματος και του καλέσματος στους οπαδούς του να βγουν στους δρόμους, ακριβώς όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. Με αποτέλεσμα δεκάδες τραυματίες, νεκρούς και καταστροφές.

Όμως αυτά τα πειράματα ποτέ δεν έχουν βγει υπέρ του λαού και είναι βέβαιο πως η οικονομική εξαθλίωση του λαού της Αργεντινής θα συνεχιστεί. Με μειώσεις των εξόδων για Υγεία και Παιδεία.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη νίκη του τη Δευτέρα, ο Μιλέι ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ -όπου έχει υποσχεθεί να μεταφέρει την πρεσβεία της Αργεντινής από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ- πριν ορκιστεί στις 10 Δεκεμβρίου, μαζί με την υπερσυντηρητική αντιπρόεδρο που έχει εκλέξει, τη Βικτόρια Βιλαρούλ.

Οτιδήποτε και να ειπωθεί για τους Τραμπ και Μπολσονάρου, ενδεικτικά ο πρώτος πρότεινε στους πολίτες να χρησιμοποιούν χλωρίνη κατά του κορωναϊού και ο δεύτερος είναι θαυμαστής της Χούντας που του χρεώνεται γενοκτονία ιθαγενών με σκοπό την αποψίλωση του Αμαζονίου, μοιάζουν σχεδόν λογικοί μπροστά στον Μιλέι.

