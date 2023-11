Ο απόλυτος χαμός σε αγώνα πυγμαχίας στο ολυμπιακό πάρκο «Feti Borova» στα Τίρανα!

Ο Πλασίντο Ραμίρεζ μαχόταν με τον Ντένις Νούρια με τον Αλβανό πυγμάχο να τραυματίζεται στο πόδι και να κατευθύνεται στη γωνία του για να λάβει ιατρική βοήθεια. Ο διαιτητής της αναμέτρησης όμως δεν παρατήρησε ότι ο πυγμάχος αντιμετώπιζε πρόβλημα και με σήμα του έδειξε να συνεχιστεί ο αγώνας.

Ο Κολομβιανός επιχείρησε ένα αριστερό κροσέ το οποίο προκάλεσε την οργή των Αλβανών θεατών που βρέθηκαν εκεί. Στη συνέχεια επικράτησε το απόλυτο χάος…

Εξοργισμένοι οι θεατές μπήκαν μέσα στο ρινγκ ζητώντας εξηγήσεις για την κίνηση αυτή με κάποιους, μάλιστα, να χτυπάνε τον Κολομβιανό υπερασπιζόμενοι τον συμπατριώτη τους. Ο ίδιος ο Νούρια ήθελε να τον προστατέψει βάζοντας το σώμα του μπροστά από αυτό του συναθλητή του αλλά μάτια καθώς ο Ραμίρεζ τις… έφαγε.

Boxing in Albania be like: You hit me… We hit you 🤣🤣 pic.twitter.com/HP2LaxIePM

— Himara.gr (@HimaraGr) November 19, 2023