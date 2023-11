Η Euroleague μπορεί να βρίσκεται μόλις στην 9η «στροφή» της στην κανονική διάρκεια, όμως έχει αρχίσει να διαμορφώνεται μια εικόνα σχετικά με τις ομάδες, τη δυναμική τους, αλλά και τους παίκτες που χρησιμοποιούν περισσότερο.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που δεν ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο, μετά τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν έχουν θετικό πρόσημο, καθώς έκανε το 2/2 τόσο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα όσο και εκείνη του Εργκίν Αταμάν.

Πλέον, με τις δύο ελληνικές ομάδες στο 5-4, τους δύο προπονητές να έχουν μοιράσει ρόλους, οι δύο ελληνικές ομάδες δείχνουν ότι ανεβαίνουν στη βαθμολογία, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών.

Οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν τις βασικές τους πεντάδες να πρωταγωνιστούν, αλλά για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία. Σύμφωνα με στατιστική σχετικά με τις πιο αποτελεσματικές πεντάδες των 18 ομάδων ανά 100 κατοχές, οι μεν ερυθρόλευκοι έχουν μια πεντάδα που θεωρείται βασική και είναι αυτή που έχει αγωνιστεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στη Euroleague και μάλιστα με διαφορά.

Οι Γουόκαπ, Κάνααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ είναι οι πέντε που έχουν τα περισσότερα λεπτά και αποτελούν την πιο επιδραστική στο παρκέ για τους Πειραιώτες, αφού αγωνίζονται 75 λεπτά, όπως θα δείτε και στον ειδικό πίνακα. Δεύτερη πεντάδα με 10 λεπτά λιγότερο χρόνο συμμετοχής (65,5) είναι η βασική της Βίρτους Μπολόνια, ενώ από εκεί και πέρα, ακολουθούν οι υπόλοιποι με χαοτική διαφορά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναπόφευκτα έχει μικρύνει το ροτέισον, λόγω των απουσιών αφού έχει ξεμείνει από επιλογές από το ξεκίνημα της σεζόν και ο Ολυμπιακός αυτή την πολύ ιδιαίτερη πρωτιά σε όλη τη Ευρωλίγκα.

Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με το rating ανά 100 κατοχές είναι η κορυφή της βασικής πεντάδας του Παναθηναϊκού, η οποία αποτελείται από τους Σλούκα, Γκραντ, Γκριγκόνις, Μήτογλου και Λεσόρ. Η πεντάδα αυτή λοιπόν σε 48,5 λεπτά ανά 100 κατοχές, δίνει net rating 56,7 και είναι στην πρώτη θέση σε όλη τη Euroleague.

Τι είναι όμως το net rating; Το net rating είναι η καθαρή βαθμολογία μιας ομάδας στο παρκέ. Είναι η επιθετική βαθμολογία μείον την αμυντική βαθμολογία, αλλά με απλά λόγια μπορεί να οριστεί ως το πόσο καλύτερη ή χειρότερη είναι η ομάδα όταν οι πέντε πιο επιδραστικοί παίκτες βρίσκονται στο παρκέ…

Για το ρεκόρ του τριφυλλιού αυτό είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό, αφού η Ρεάλ Μαδρίτης που έχει 8-0 και η πιο επιδραστική της πεντάδα αποτελείται από τους Καμπάτσο, Μουσά, Κοζέρ, Ντεκ και Ταβάρες, έχει 55 net rating σε 27,5 λεπτά όμως ανά 100 κατοχές. Με λίγα λόγια αυτό σημαίνει πως οι πιο ουσιαστικοί παίκτες για να αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό είναι οι συγκεκριμένοι 5 και έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή μαζί στο παιχνίδι της ομάδας τους από ότι οποιασδήποτε άλλης ομάδας. Και είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, αφού και είναι στην αρχή της σεζόν και άρα υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης, αλλά και γιατί περνάει ομάδες όπως η βασίλισσα και η Μπαρτσελόνα.

Βέβαια, αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι ίσως έχει πρόβλημα στο βάθος του ρόστερ του ο Παναθηναϊκός, αφού είναι μεγάλη η διαφορά των πέντε από τους υπόλοιπους, ενώ πρόβλημα έχει και ο Ολυμπιακός αλλά λόγω τραυματισμών.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Πειραιώτες στη συγκεκριμένη ιδιαίτερη λίστα των 100 κατοχών, έχουν 5,6 net rating με την πιο επιδραστική τους πεντάδα και είναι στην 6η θέση. Η διαφορά είναι μεγάλη σε σχέση με τις 4 πρώτες ομάδες (Παναθηναϊκός, Ρεάλ, Ζαλγκίρις, Φενέρ), όμως ο Ολυμπιακός έχει σε παρόμοιο επίπεδο κι άλλους παίκτες που εναλλάσσονται στην πεντάδα του.

Η έρευνα όσο προχωράει η σεζόν θα γίνεται ακόμη πιο… ισχυρή σε αριθμούς, όμως η αλήθεια είναι ότι δείχνει τη μεγάλη αλήθεια για τον Ολυμπιακό, που είναι η πιο ταλαιπωρημένη ομάδα από απουσίες και τραυματισμούς, αλλά και την ομάδα που έχει όλα τα φόντα να «δέσει» και να εντυπωσιάσει που είναι ο Παναθηναϊκός και όσο περνάει ο καιρός θα βελτιώνεται. Κάτι που φαίνεται από την πιο επιδραστική του πεντάδα και την κορυφή στη λίστα αυτή.

