O Aλπερέν Σενγκούν γράφει ιστορία με τη φανέλα του Χιούστον, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης των Ρόκετς, ο οποίος μετράει 2.000 πόντους, 1.000 ριμπάουντ και 500 ασίστ.

Ο 21χρονος τούρκος σέντερ έφθασε σε ένα μοναδικό επίτευγμα, το οποίο ούτε ο θρύλος του Χιούστον και ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του NBA, Χακίμ Ολάουζον δεν είχε καταφέρει σε τόσο νεαρή ηλικία.

Ο Σενγκούν, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, μετρώντας σε έντεκα αναμετρήσεις: 19,8 πόντους, 8,2 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ με 58% στα σουτ εντός πεδιάς.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Σενγκούν, έχουν βοηθήσει τους Ρόκετς να έχουν θετικό πρόσημο στο ρεκόρ τους (6-5) δείχνοντας ικανοί να μπουν στα playoffs μετά από τρεις απογοητευτικές σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις ΗΠΑ γίνεται μεγάλος λόγος για τον Σενγκούν, που θεωρείται ήδη ένας από τους νέους μεγάλους ψηλούς Ευρωπαίους που αγωνίζεται στο ΝΒΑ.

Τελευταία συμμετοχή των Ρόκετς στα playoffs, ήταν το 2020, όπου αποκλείστηκαν στους ημιτελικούς της Δυτικής περιφέρειας από τους Λος Άντζελες Λέικερς με σκορ 4-1.

