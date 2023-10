Οι Μιλγουόκι Μπακς ξεκίνησαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στην regular season του NBA αφού επικράτησαν των Σίξερς με 118-117.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που είχε για πρώτη φορά στο πλευρό του τον Ντέιμιαν Λίλαρντ ήταν εξαιρετικός αφού σημείωσε 23 πόντους και 13 ριμπάουντ σε 35 λεπτά συμμετοχής.

Ο «Greek Freak» στο παιχνίδι αυτό σημείωσε ακόμη ένα ρεκόρ με τα «ελάφια».

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σταρ έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα καλάθια στην ιστορία της ομάδας αφού ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ.

Στα δέκα χρόνια παρουσίας του στον μαγικό κόσμο του NBA με την φανέλα των Μπακς, ο Γιάννης έχει προλάβει να είναι 1ος σε αγώνες, 1ος σε λεπτά, 1ος σε πόντους, 1ος σε ασίστ, 1ος σε μπλοκ, 1ος σε αμυντικά ριμπάουντ, 1ος σε βολές, 1ος σε triple-doubles, 1ος σε καλάθια, 2ος σε συνολικά ριμπάουντ, 4ος σε κλεψίματα και 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ.

With his 8th field goal tonight, Giannis Antetokounmpo passed Kareem Abdul-Jabbar for the most field goals in @Bucks history. pic.twitter.com/PfclE7Fv3f

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 27, 2023