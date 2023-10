Το τραγούδι-διαμαντάκι από το άλμπουμ «1989 (Taylor’s Version)», το οποίο δημιούργησε περιέργεια ανάμεσα στους θαυμαστές της Swift πριν από την κυκλοφορία του, έρχεται να προστεθεί στην ιστορία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, η οποία ασκεί κριτική στον τρόπο που την έχουν προσεγγίσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ειδικά στην αρχή της καριέρας της.

Λίγο αφότου η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε σε ένα κατάμεστο στάδιο του Λος Άντζελες ότι θα κυκλοφορήσει το «1989 (Taylor’s Version)» στα τέλη Οκτωβρίου, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή είναι η πιο ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ επανεκτέλεση που έχω κάνει ποτέ, επειδή τα 5 κομμάτια του άλμπουμ ‘From The Vault’ είναι τόσο τρελά», έγραψε τον Αύγουστο. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έμειναν στην σκιά».

Από τότε που η Swift άρχισε να επαναηχογραφεί τους πρώτους έξι δίσκους της μετά από μια διαμάχη με την πρώην δισκογραφική εταιρεία της στο Nashville, τα bonus «vault» κομμάτια που περιλαμβάνονται σε κάθε άλμπουμ έχουν γίνει ένα σημαντικό γεγονός μέσα στη σκληροπυρηνική βάση των θαυμαστών της. Μερικές φορές είναι συνεργασίες, μερικές φορές είναι εκδοχές επιτυχιών που έγραψε για άλλους καλλιτέχνες και μερικές φορές είναι τραγούδια που ανανεώνονται με νέους στίχους και προκαλούν την κατάρρευση του διαδικτύου. Ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να ακούσεις.

Έτσι, οι θαυμαστές έδειξαν ιδιαίτερη περιέργεια τις τελευταίες εβδομάδες, όταν κυκλοφόρησαν οι τίτλοι του «1989 (Taylor’s Version)» και ο πρώτος ήταν «Slut!» -ένας ασυνήθιστος τίτλος με εισαγωγικά και θαυμαστικό. Ωστόσο, όταν το άλμπουμ κυκλοφόρησε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, οι ακροατές ανακάλυψαν ότι το τραγούδι με τον επιθετικό τίτλο είναι στην πραγματικότητα ένα ήσυχο, χαμηλών τόνων τραγούδι για μια σχέση τόσο μαγική που δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι.

🚨| «1989 (Taylor’s Version)» is OUT NOW! pic.twitter.com/FxCIXpjuwj

«Και αν με πουν «τσούλα», ξέρεις ότι μπορεί να αξίζει τον κόπο για μια φορά» τραγουδάει η Swift στο ρεφρέν, τονίζοντας το θαυμαστικό στον τελευταίο στίχο, δίνοντας επιπλέον έμφαση στη λέξη.

Αλλά παρόλο που η ατμόσφαιρα του τραγουδιού είναι αρκετά χαλαρή, υπάρχει ένα υποβόσκον μήνυμα απογοήτευσης που το διατρέχει, ιδιαίτερα όταν η Swift τραγουδά «αγκάθια αγάπης σε όλο αυτό το τριαντάφυλλο, θα πληρώσω το τίμημα – εσύ όχι».

Εδώ και χρόνια, η Swift έχει μιλήσει για το πόσο εξοργισμένη ήταν από την υποτιμητική αφήγηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο πρόσωπό της –κάτι την ακολουθούσε από την αρχή της καριέρας της, όταν χρησιμοποιούνταν συχνά ως ρεκλάμα της ποπ κουλτούρας – κατά τη διάρκεια των βραβείων, σε talk shows, σε ταμπλόιντ – ή σχολίαζαν το ότι έβγαινε με πολλούς διάσημους άντρες και έγραφε τραγούδια για τους πρώην φίλους της.

Το 2014, αντιμετώπισε ελαφρά τη καρδία την κριτική αυτή στο πρωτότυπο άλμπουμ «1989» σε τραγούδια όπως το ζωηρό «Shake It Off» («Βγαίνω πάρα πολλά ραντεβού, αλλά δεν μπορώ να τους κάνω να μείνουν, τουλάχιστον αυτό λένε οι άνθρωποι») και το σατιρικό «Blank Space» («Έχω μια μεγάλη λίστα από πρώην εραστές, θα σου πουν ότι είμαι τρελή»).

Αργότερα, η τραγουδίστρια έγινε πιο άμεση σχετικά με το πόσο η κοροϊδία επηρέασε την ψυχική της κατάσταση. Σε μια πολυσυζητημένη συνέντευξη του 2019 με τον Zane Lowe της Apple Music, η Swift είπε ότι μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές του δημόσιου βίου της ήταν όταν ήταν στις αρχές της δεκαετίας των 20 και «οι άνθρωποι με υποβάθμιζαν κάπως στο να αποκαλύψω πράγματα για την ερωτική μου ζωή και κατέληγαν ότι η σύνθεση των τραγουδιών μου ήταν κάτι σαν κόλπο και όχι δεξιότητα και τέχνη». Στο βίντεο «73 Questions» με τη Vogue το 2016, η Swift είπε ότι θα ήθελε να μπορούσε να γυρίσει πίσω και να προειδοποιήσει τον 19χρονο εαυτό της ότι μια μέρα θα γινόταν «ένα εθνικό αλεξικέραυνο για το slut-shaming».

Η Swift το σκέφτεται ακόμα και σήμερα, και παρόλο που δεν το ανέπτυξε σαν θέμα μέσα στο τραγούδι «Slut!», αντιμετώπισε την ιδέα πολύ πιο σκληρά σε μια επιστολή που συμπεριέλαβε στα φυσικά αντίτυπα των βινυλιών του άλμπουμ «1989 (Taylor’s Version)», η οποία άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγραψε ότι όταν δούλευε για πρώτη φορά πάνω σε αυτό το άλμπουμ, βρισκόταν στη διαδικασία επανεφεύρεσης του εαυτού της, εν μέρει για να κάνει να σιωπήσουν όλοι αυτοί που «είχαν αρχίσει να με ντροπιάζουν με νέους τρόπους επειδή έβγαινα ραντεβού σαν μια φυσιολογική νεαρή γυναίκα».

📈| “Slut!” debuts at #10 on the Apple Music US chart! pic.twitter.com/NW2y8rXlMX

— The Swift Society (@TheSwiftSociety) October 27, 2023