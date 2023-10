Το υπουργείο Παιδείας του Ισραήλ αποφάσισε να «τιμωρήσει» τη Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ, μετά τη δήλωση υποστήριξής της στη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, αφαιρώντας από τη διδακτέα ύλη κάθε αναφορά στο όνομά της.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου, που δημοσιεύει η haaretz, αναφέρεται ότι «η στάση της (Τούνκμπεργκ) την κατέστησε ακατάλληλη για εκπαιδευτικό και ηθικό πρότυπο για πηγή έμπνευσης για τους μαθητές του Ισραήλ».

Με ανάρτηση της στην πλατφόρμα X την Παρασκευή, η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης και της Γάζας. Η 20χρονη ακτιβίστρια δημοσίευσε επίσης μερικούς λογαριασμούς, όπου οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας και πώς μπορούν να βοηθήσουν.

έγραψε η Τούμπεργκ σε αναρτήσεις στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με μια φωτογραφία της που την απεικονίζει να κρατάει μια πινακίδα που έγραφε «STAND WITH GAZA».

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023