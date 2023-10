Άλλοι παιδεύονται χρόνια και άλλοι το πετυχαίνουν από τη στιγμή της γέννησης τους. Ο λόγος για τον Ρόνι Φόντεν τον πρωτότοκο γιο του Φίλιπ Φόντεν της Manchester City, ο οποίος στην ηλικία των 4 ετών μετρά ήδη 4 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.

Εκατομμυριούχος πριν καν ξεκινήσει το σχολείο ο Ρόνι έχει ήδη μάνατζερ ταλέντων, τον όμιλο Propel Talent Group, που διαχειρίζεται «τις καριέρες μερικών από τα πιο περιζήτητα ταλέντα του Ηνωμένου Βασιλείου», με έμφαση τα «ψηφιακά ταλέντα», όπως γράφει η Daily Mail.

Το μεγαλύτερο παιδί του 23χρονου Άγγλου ποδοσφαιριστή και της 22χρονης συντρόφου του Ρεμπέκα Κούκ κέρδισε την προσοχή των πάντων αρχικά φωτογραφιζόμενος μαζί με τον διάσημο μπαμπά του και στη συνέχεια μόνος με ρούχα κυρίως από εταιρείες που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα και χρησιμοποιούν υλικά που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Οι γονείς του Ρόνι δημιούργησαν τον λογαριασμό στο όνομα του, αφού ένα meme του μικρού έγινε viral με τον ίδιο να τον βαφτίζει «El Wey» ή «The Dude» μετά τον θρίαμβο της Manchester City στο Champions League επί της Inter Milan στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο.

How Phil Foden’s little boy became a super-influencer: Four-year-old Ronnie has nearly 4million followers on Instagram after just four months and is already a millionaire https://t.co/v7SPDcrcdO

— World News (@worldnewstweet_) October 21, 2023