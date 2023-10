Σε οκτώ χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ένας οδηγός στη Βρετανία που σκότωσε ένα αγόρι ηλικίας 9 ετών με το βαν που οδηγούσε κι ενώ είχε κάνει χρήση κρακ κοκαΐνης.

Ο 51χρονος Λουκ Γουίντοπ είχε καπνίσει το ναρκωτικό πριν χτυπήσει με το βαν του τρεις πεζούς σε επαρχιακό δρόμο, ενώ στη συνέχεια τους εγκατέλειψε και έφυγε από το σημείο στο Sutton-in-Craven του βόρειου Γιορκσάιρ.

Ο Τζορτζ Λιούις είχε εγκαταλειφθεί θανάσιμα τραυματισμένος αφότου είχε εκτιναχθεί από τον δρόμο σε ένα χωράφι στο περιστατικό που είχε συμβεί περίπου στις 21:00 το βράδυ στις 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Ο πατέρας του Μάικλ Λιούις και ένα ακόμα παιδί είχαν εγκαταλειφθεί τραυματισμένοι αφότου τους χτύπησε και ενώ περπατούσαν κατά μήκος του δρόμου.

A man has been jailed after causing the death of a nine-year-old boy in a hit-and-run road collision.

Luke Widdop, 51, of Park Avenue, Keighley, was sentenced to eight years in prison at Bradford Crown Court today.https://t.co/39IUniEV5Y pic.twitter.com/9uEOV0yfXE

