Από την Ασία έως την Ευρώπη, τα νέα πλέον παρουσιάζουν ολοένα και περισσότερες παρουσιάστριες της Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ).

Και η αλήθεια είναι ότι είναι ελκυστικές, ο χρόνος δεν γράφει πάνω τους και η κάμερα αποθεώνει την τελειότητα τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς να παίρνουν μισθό. Το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες συνάδελφους τους, δημιουργήματα της ίδιας πηγής, που είναι σαφώς λιγότεροι στον αριθμό.

Με τόσα πλεονεκτήματα έναντι των ανθρώπινων συναδέλφων τους, μήπως οι τελευταίοι θα πρέπει να ανησυχούν για το τι θα κάνουν στο μέλλον;

Η Ζάε Ιν είναι μια επιτυχημένη παρουσιάστρια, που δημιούργησε η ΑΙ. Φοράει με χάρη το μικρόφωνο της στο πέτο του σακακιού της, κρατάει πάντα μια στοίβα χαρτιά με τη σειρά που θα πει τις ειδήσεις, αλλά το πρόσωπο της είναι αψεγάδιαστα τέλειο.

Είναι ο «εικονικός άνθρωπος», που σχεδίασε η νοτιοκορεατική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Pulse9, για να διαβάζει ζωντανά τα δελτία ειδήσεων στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα SBS. Τους τελευταίους πέντε μήνες κάνει ακριβώς αυτό, προσφέροντας στο δελτίο των 10 μια γεύση από το μέλλον.

Και φυσικά δεν είναι μοναδική περίπτωση, αφού η Ινδία έχει τη Σάνα και τη Λίζα, η Ελλάδα τον Ερμές, το Κουβέιτ τη Φέντα και η Ταϊβάν τη Νι Ζεν. «Είναι έξυπνη, πανέμορφη, αγέραστη, ακούραστη, μιλάει πολλές γλώσσες και είναι εντελώς υπό τον έλεγχό μου», δηλώνει στον Guardian η Κάλι Πιούρι, η αντιπρόεδρος του ομίλου India Today, συνοψίζοντας σε μια πρόταση όλα τα ασύγκριτα πλεονεκτήματα της.

‘Here is the news. You can’t stop us’: AI anchor Zae-In grants us an interview https://t.co/oQYPkU8qup

— Guardian US (@GuardianUS) October 20, 2023