Στήριξη Μπάιντεν σε Τελ Αβίβ

Μετά την επίσκεψη Νετανιάχου στα ισραηλινά στρατεύματα και τις δηλώσεις ετοιμότητας για χερσαία επέμβαση στην πολιορκημένη Γάζα, ο Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια στο Τελ Αβίβ ύψους 14 δισ. δολαρίων για τη στήριξή του στον πόλεμο.

Οι βομβαρδισμοί στη Γάζα συνεχίζονται με χτυπήματα σε κατοικίες ενώ στο στόχαστρο μπήκε και η ιστορική ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, που είχαν βρει καταφύγιο άμαχοι.

Σήμερα αναμένεται να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, εν μέσω αμφιβολιών για το κατά πόσο μπορεί αυτό να επιτευχθεί.

08:53 Στην Αίγυπτο ο Βρετανός πρωθυπουργός

Μετά την επίσκεψή του σε Ισραήλ και Σαουδική Αραβία χθες, ο Ρίσι Σούνακ επισκέπτεται σήμερα την Αίγυπτο για συνομιλίες με περιφερειακούς ηγέτες για την κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα.

Στις συνομιλίες, ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει «την επιτακτική ανάγκη αποφυγής περιφερειακής κλιμάκωσης και της αποτροπής περαιτέρω αχρείαστων απωλειών ζωών αμάχων» σημείωσε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του.

08:40 Δεν είναι εύκολη μια χερσαία εισβολή

Μια χερσαία εισβολή στη Γάζα δεν θα είναι εύκολη, όπως εκτίμησε ο αντιπτέραρχος ε.α. Κωνσταντίνος Ιατρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

08:29 Ισραήλ: Εντολή εκκένωσης πόλης στα σύνορα με τον Λίβανο

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως εκκενώνεται η πόλη Κιριάτ Σμόνα στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο γειτόνων κλιμακώνεται.

Η Κιριάτ Σμόνα έχει πληθυσμό άνω των 20.000 ανθρώπων και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 χλμ από τον συνοριακό φράκτη.

08:20 Τι κρύβεται πίσω από την «ουδετερότητα» της Ρωσίας στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς;

Οι δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών στην Μπισκέκ της Κιργιζίας την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, στις οποίες κατήγγειλε τις «βάναυσες μεθόδους» του Ισραήλ και συνέκρινε τον αποκλεισμό της Γάζας με την «πολιορκία του Λένινγκραντ στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», προκάλεσαν ομολογουμένως έκπληξη.

08:07 Επίθεση με μολότοφ στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπαχρέιν





07:56 Θα τολμούσε το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα;

Εμπειρογνώμονες και αξιωματούχοι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ ετοιμάζονται να εισβάλουν στη Λωρίδα της Γάζας (φωτογραφία, επάνω, από FEMA).

Παράγοντες σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, έχουν διατυπώσει τους όρους υπό τους οποίους θα παρενέβαιναν στη σύγκρουση.

07:52 Υπάλληλοι της αμερικανικής κυβέρνησης διαφωνούν με τη στάση των ΗΠΑ – Επιστολή για κατάπαυση του πυρός

Παρά την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν στο Ισραήλ όλο και περισσότεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι δυσφορούν με την ακολουθούμενη πολιτική εν μέσω της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα

Περισσότεροι από 400 υπάλληλοι του Κογκρέσου, κυρίως Εβραίοι και Μουσουλμάνοι, υπέγραψαν ανώνυμα μια ανοιχτή επιστολή που ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Σημείωσαν ότι είναι «βαθιά ενοχλημένοι» από το γεγονός ότι «οι εκδηλώσεις ανθρωπιάς» μετά την επίθεση της Χαμάς «μόλις και μετά βίας έχουν επεκταθεί στον παλαιστινιακό λαό.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε δημοσίευμα της HuffPost σύμφωνα με το οποίο αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμάζουν εσωτερικό έγγραφο που απευθύνεται στην ηγεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και επικρίνει την προσέγγιση της κυβέρνησης Μπάιντεν στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Γάζας.

Οι διπλές προσπάθειες έρχονται μετά τη δημόσια παραίτηση κορυφαίου αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις αρχές της εβδομάδας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική του Μπάιντεν στο Ισραήλ.

07:44 Το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει και σήμερα κλειστό – Στον αέρα η ανθρωπιστική βοήθεια

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα στη νότια Γάζα θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή, παρά την προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Αιγύπτου για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στο παλαιστινιακό έδαφος, σύμφωνα με το αμερικανικό καλωδιακό κανάλι CNN.

Επικαλούμενο διάφορες πηγές, το CNN ανέφερε ότι η πρώτη αυτοκινητοπομπή των 20 φορτηγών δεν θα μπορέσει να παραδώσει τη βοήθεια στους Παλαιστίνιους, καθώς απαιτούνται επισκευές του δρόμου στην αιγυπτιακή πλευρά.

Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η παράδοση θα γίνει πιθανότατα το Σάββατο, αν και η κατάσταση επί τόπου παραμένει ρευστή.

Νωρίτερα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι τα τσιμεντένια εμπόδια έχουν σταδιακά αρθεί στο πέρασμα ενόψει του αναμενόμενου μερικού ανοίγματος.

07:32 Μαρτυρίες Παλαιστίνιων που βρισκόταν στην εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου

«Είναι απαράδεκτο να βομβαρδίζεις εκκλησίες», αναφέρουν Παλαιστίνιοι που βρήκαν καταφύγιο στην εκκλησία που χρονολογείται από το 1160. «Υπάρχουν πολλοί κάτω από τα συντρίμμια» αναφέρει άλλος.

07:29 CNN: Αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στα σύνορα

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ο Nic Robertson του CNN έγινε μάρτυρας αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ με τη Γάζα.

«Αρκετές φωτοβολίδες φωτισμού φαίνονται να αιωρούνται στο βάθος, ενώ κόκκινες σφαίρες ιχνηλάτησης διακρίνονται συνοδευόμενες από τον ήχο πυρών βαρέων πολυβόλων», ανέφερε.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη στρατιωτική δραστηριότητα, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων αντισυνταγματάρχης Jonathan Conricus δήλωσε:

«Οι έφεδροι είναι έτοιμοι, εξοπλισμένοι, προσανατολισμένοι στην αποστολή και σε ετοιμότητα για το επόμενο στάδιο των επιχειρήσεών μας. Αλλά αυτή τη στιγμή, φυσικά, δεν θα διαφημίσουμε πότε, πού και πώς θα προχωρήσουμε ή θα ενισχύσουμε τις στρατιωτικές μας δραστηριότητες».

Οι Ισραηλινοί πολιτικοί έδωσαν στο στρατό του Ισραήλ το «πράσινο φως» για να εισέλθει στη Γάζα και τώρα εναπόκειται στο στρατό να αποφασίσει πότε θα εισέλθει.

07:22 «Δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης – Η υποκρισία είναι προφανής»

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατηγόρησε χθες Πέμπτη τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους πως δεν ασκούν καμιά κριτική για τις παραβιάσεις στις επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Πού είναι «η αγανάκτηση» για τις δηλώσεις ισραηλινών ηγετών με σκοπό να «θολώσουν την κεφαλαιώδη διάκριση ανάμεσα σε αμάχους και μαχητές στη Γάζα» καθώς «διατάσσουν ακόμη πιο εντατικούς βομβαρδισμούς αυτής της πυκνοκατοικημένης περιοχής, μετατρέποντας ολόκληρα τετράγωνα συνοικιών σε συντρίμμια;» διερωτάται η ΜΚΟ.

07:18 Δημοσκόπηση: Η πλειοψηφία των Δημοκρατικών αντιτίθεται σε πρόσθετη βοήθεια σε όπλα προς το Ισραήλ

Το 53% των Δημοκρατικών πιστεύει ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να στείλουν επιπλέον όπλα στο Ισραήλ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του CBS News/YouGov.

Η δημοσκόπηση σημειώνει ότι το 56% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του Μπάιντεν στη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένου του 59% των ατόμων ηλικίας 30-44 ετών και του 60% των ατόμων ηλικίας 45-64 ετών.

Το 61% των Δημοκρατικών πιστεύει επιπλέον ότι ο Μπάιντεν θα έπρεπε να κάνει περισσότερα για να ενθαρρύνει μια διπλωματική λύση.

Η έρευνα σε 1.878 ενήλικες στις ΗΠΑ διεξήχθη μεταξύ 16-19 Οκτωβρίου 2023.

07:05 Στους 8 οι θάνατοι στην ελληνορθόδοξη εκκλησία – Δεκάδες τραυματίες

Στους 8 ανέρχονται οι θάνατοι στην εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, η οποία επλήγη από ισραηλινή αεροπορική επίθεση την Πέμπτη.

Η εκκλησία αποτελεί καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους, χριστιανούς και μουσουλμάνους, από την αρχή του πολέμου.

Το κτίριο έχει μακρά ιστορία. Χτίστηκε μεταξύ των δεκαετιών 1150 και 1160 από Σταυροφόρους και πήρε το όνομά του από έναν επίσκοπο της Γάζας του πέμπτου αιώνα.

Μιλώντας λίγες ημέρες πριν από το χτύπημα, ο πατέρας Ηλίας, ιερέας της ελληνορθόδοξης εκκλησίας, προέβλεψε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να τη βάλει στο στόχαστρο.

Οποιοδήποτε χτύπημα στην εκκλησία, είπε, «δεν θα ήταν μόνο μια επίθεση κατά της θρησκείας, η οποία είναι μια άθλια πράξη, αλλά και μια επίθεση κατά της ανθρωπότητας».

07:01 Στην Αίγυπτο ο Σαρλ Μισέλ – Το Κάιρο πρέπει να υποστηριχθεί

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ θα μεταβεί αύριο Σάββατο στην Αίγυπτο, έκανε γνωστό ο ίδιος χθες Πέμπτη από την Ουάσιγκτον, καλώντας να υποστηριχθεί η χώρα αυτή, που ενδέχεται να υποδεχθεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, που θέλουν να φύγουν από την εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Αίγυπτος χρειάζεται υποστήριξη, ας υποστηρίξουμε λοιπόν την Αίγυπτο», είπε ο κ. Μισέλ, στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ για τη σύνοδο αργότερα σήμερα με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, στην οποία θα συμμετάσχει επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επέμεινε χθες στην «πρόκληση» που εγείρει η πιθανή μαζική ροή προσφύγων στην Αίγυπτο και πρόσθεσε πως αναμένει να υπάρξει ευρεία «ανταλλαγή πληροφοριών» στη σημερινή σύνοδο.

Η άτυπη σύνοδος είχε σκοπό να διευκρινιστεί η ευρωπαϊκή θέση, έπειτα από επικρίσεις για το μήνυμα που εξέπεμψε η πρόεδρος της Κομισιόν στο πρόσφατο ταξίδι της στο Ισραήλ.

06:55 Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη

Ισραηλινές επιδρομές βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με αναφορές για συλλήψεις, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Al Jazeera Sara Khairat,

Η ίδια δήλωσε ότι τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν, καθώς και άτομα με ύποπτες διασυνδέσεις με τη Χαμάς.

«Είναι ξεκάθαρο ότι επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες συλλήψεις», είπε, προσθέτοντας ότι κάτοικοι της Γάζας που είχαν εργαστεί στο Ισραήλ αλλά έχασαν τη δουλειά τους μετά τις επιθέσεις της Χαμάς ήταν επίσης στόχος για σύλληψη στη Ραμάλα.

Περισσότερες από 850 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις στα παλαιστινιακά εδάφη μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

«Αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα έχουν αντίκτυπο και εδώ, διότι πολλοί από όσους ζουν στη Δυτική Όχθη ανησυχούν πραγματικά για το τι συμβαίνει τώρα και τι πρόκειται να συμβεί», είπε.

06:40 Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε αρκετούς κατοίκους διαμερίσματος στο κέντρο της Γάζας

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν μετά από άλλη μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο κέντρο της Γάζας.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Al Araby TV, η αεροπορική επίθεση έπληξε διαμέρισμα στην πόλη Deir al-Balah με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά θύματα.