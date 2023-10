Στους 8 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά τον βομβαρδισμό της παλιότερης εκκλησίας της Γάζας.

Ο ναός του Αγίου Πορφυρίου παρείχε καταφύγιο σε χριστιανούς και μουσουλμάνους Παλαιστίνιους από τότε που ξεκίνησαν οι επιδρομές του Ισραήλ, ενώ διαχρονικά έχει ανοίξει τις πόρτες τους για όσους έχουν ανάγκη στην πολύπαθη Γάζα.

Σε ΜΜΕ αλλά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται λόγος για 40 νεκρούς χωρίς κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Ωστόσο είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αγνοούμενοι στα χαλάσματα, καθώς στην εκκλησία είχαν καταφύγει περίπου 400 άτομα.

Άνθρωποι που γλίτωσαν μιλούν για έγκλημα πολέμου σημειώνοντας ότι οι ναοί δεν μπορούν να γίνονται στόχοι επιθέσεων ενώ σε ανακοίνωσή του το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναφέρει πως «Η στόχευση εκκλησιών και των ιδρυμάτων τους, μαζί με τα καταφύγια που προσφέρει για την προστασία αθώων πολιτών, ειδικά παιδιών και γυναικών που έχασαν τα σπίτια τους εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών σε οικιστικές περιοχές τις τελευταίες 13 ημέρες, συνιστά έγκλημα πολέμου που δεν μπορεί να αγνοηθεί».

The Church of Saint Porphyrius, which provided shelter to nearly 400 civilians, now sees a rising death toll close to 40 with dozens injured. pic.twitter.com/njmQiOZrSR

“It’s unacceptable to bomb churches,” says a local resident after Israeli warplanes strike Gaza’s oldest church.

The bombing of the Church of Saint Porphyrius, the third oldest church in the world. #GazaUnderSiege #Gazachurch #PalestinianGenocide #Palestine #PalestineWar #GazaHospitalAttack pic.twitter.com/iswclwCI6l

Total Devastation: Images of survivors picking through the rubble of the Saint Porphyrius Church in Gaza, the world’s 3rd oldest Christian building.

Four Israeli missiles hit the building tonight.

Church authorities estimate there are already 150 dead. pic.twitter.com/bo42NmpJxA

— Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) October 19, 2023