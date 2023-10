Η Premier League, ήταν το μοναδικό πρωτάθλημα που εξελισσόταν χωρίς την παραμικρή… ανάσα προκειμένου να προλάβουν να πραγματοποιηθούν όλες οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων, αλλά και οι υπόλοιπες εγχώριες διοργανώσεις.

Όπως ανέφερε το «TalkSport», το διάλειμμα αυτό θα γίνει από τις 15 έως τις 29 Ιανουαρίου, κάτι που ευνοεί τρομερά την Λίβερπουλ από εκείνες της μέρες θα απουσίαζε ο Μοχάμεντ Σαλάχ, για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την Αίγυπτο.

Τα τελευταία χρόνια η Premier League έκανε μόνο μια μικρή διακοπή, αλλά αυτό τελικά θα αλλάξει. Αυτό όμως που θα παραμείνει ίδιο είναι το γεμάτο πρόγραμμα την περιόδο των Χριστουγέννων και η περίφημη «Boxing Day» θα διεξαχθεί κανονικά.

In a boost for Liverpool TalkSPORT have now reported that the Premier League will have a mid-season break after the festive period from January 15 to January 29 2024.

Prior to the two weeks off from league play, clubs will play their final top-flight games on the weekend of…

