Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας που βιώνει τη σφοδρότερη επίθεση από το Ισραήλ όλων των τελευταίων χρόνων.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται ανελέητα με δεκάδες νέους νεκρούς, ενώ τα χτυπήματα στοχεύουν πλέον και στη Ράφα.

ΗΠΑ και Αίγυπτος συμφώνησαν να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι τα θύματα στον αποκλεισμένο θύλακα θα είναι αμέτρητα.

Η Ουάσινγκτον άσκησε βέτο στον ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός και μαζί με τις δυτικές κυβερνήσεις στηρίζει το Ισραήλ.

Μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν σε όλον τον κόσμο ενώ στις ΗΠΑ Αμερικανοεβραίοι εισέβαλαν στο Καπιτώλιο ζητώντας να σταματήσει το αιματοκύλισμα στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από το πλήγμα στο νοσοκομείο Αλ Αχλί ήταν «αρκετές δεκάδες» άνθρωποι.

Υπενθυμίζεται ότι το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας είχε αναφέρει χθες ότι οι νεκροί από το χτύπημα ανέρχονταν σε 471.

Ωστόσο, λόγω της έλλειψης πρόσβασης στο σημείο από ανεξάρτητους οργανισμούς, ο αριθμός είναι δύσκολο να επαληθευτεί.

Επιθέσεις τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων και του διεθνούς συνασπισμού στο Ιράκ «απετράπησαν» και τα drones αυτά «καταρρίφθηκαν», με αποτέλεσμα να υπάρξουν ελαφρείς τραυματισμοί, ανέφεραν οι στρατιωτικές αρχές των ΗΠΑ, με φόντο τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, ο αμερικανικός στρατός αμύνθηκε εναντίον τριών drones που βρίσκονταν κοντά σε δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού στο Ιράκ», σημείωσε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Στο δυτικό Ιράκ, οι δυνάμεις των ΗΠΑ άνοιξαν πυρ εναντίον δυο drones, καταστρέφοντας το ένα και προκαλώντας ζημιά στο άλλο, κάτι που είχε αποτέλεσμα να υποστούν ελαφρείς τραυματισμούς δυνάμεις του συνασπισμού. Στο βόρειο Ιράκ, οι δυνάμεις των ΗΠΑ κατέστρεψαν ένα drone, χωρίς το συμβάν να προκαλέσει τραυματισμούς», σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, στην οποία δεν διευκρινίζεται σε ποιους, ή σε ποιες οργανώσεις, ανήκαν τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ο οποίος επισκέπτεται σήμερα το Ισραήλ, εκτίμησε πως Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία μπορούν να συνδράμουν στην αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή.

Ο ίδιος θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του και τον πρόεδρο Χέρτζογκ.

Μετά τα μεσάνυχτα, το Ισραήλ ενέτεινε τους βομβαρδισμούς του σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας, με τη Ράφα να είναι ο πιο σφοδρός στόχος. Δεκάδες είναι τα θύματα.

Στο Khan Younis, 11 κτίρια κατοικιών καταστράφηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Πριν από μία ώρα, πέντε πύργοι κατοικιών ισοπεδώθηκαν στην αλ Ζάχρα, στο κέντρο της Γάζας. Σχεδόν 100 οικογένειες εκκένωσαν τα κτίρια πριν γίνουν στόχος. Τώρα βρίσκονται στους δρόμους αναζητώντας καταφύγιο.

Τα σχολεία του ΟΗΕ είναι γεμάτα πέρα από κάθε χωρητικότητα. Οι πανεπιστημιακές και γαμήλιες αίθουσες είναι επίσης σε πλήρη χωρητικότητα και δεν μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερα άτομα.

O ισραηλινός στρατός είπε ότι στόχευσε εκατοντάδες προπύργια της Χαμάς στις χθεσινοβραδινές του επιθέσεις.

«Θα παραδοθούμε σε αυτή την τρομακτική βία και θα επιτρέψουμε να πεθάνει οριστικά η αναζήτησή μας για ειρήνη ή θα συνεχίσουμε να επιμένουμε ότι μπορεί και πρέπει να υπάρξει ειρήνη;».

Αυτό το ερώτημα θέτει, με παρέμβασή του στην ισπανική «El Pais» ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης και μαέστρος Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα.

«Αν δεν έχεις σκοτωθεί, έχεις τραυματιστεί. Αν δεν έχεις τραυματιστεί, ψάχνεις κάποιον κάτω από τα χαλάσματα. Αν δεν ψάχνεις, αυτό σημαίνει ότι είσαι ορφανός», αναφέρει το tweet των Times of Gaza δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη Γάζα.

Γάζα

Νεκροί: 3.478

Τραυματίες: 12.065

Ισραήλ

Νεκροί: 1.403

Τραυματίες: 3.800

Κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Νεκροί: 69

Τραυματίες: 1.300

Πάνω από το 70% των θυμάτων στη Γάζα είναι γυναικόπαιδα.

Κλιμάκωση της έντασης στη Δ. Όχθη με τις ισραηλινές δυνάμεις να επιχειρούν σε μια σειρά από περιοχές. Ανάμεσα στους νεκρούς ένας έφηβος.

Προσγειώθηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός στο Τελ Αβίβ

Το Ισραήλ δεν έχει μια ρητή πολιτική εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων, δηλαδή μεθοδευμένης εξώθησής τους σε έξοδο από τις περιοχές όπου ζουν τώρα.

Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κέντρα μέσα στο Ισραήλ που όντως θα ήθελαν να δουν να μειώνεται ο συνολικός αριθμός Παλαιστινίων που ζουν «από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα», εκτιμώντας ότι έτσι θα μειωνόταν και η πίεση που ασκείται σε σχέση με το Παλαιστινιακό.

Το θέμα αυτό ήρθε ξανά στο προσκήνιο με αφορμή την κατάσταση στη Γάζα. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί μαζί μάλιστα με την απαίτηση να μετακινηθεί ένας πληθυσμός περίπου ενός εκατομμυρίου από το βόρειο τμήμα της λωρίδας προς το νότιο, αυτό που είναι πιο κοντά προς την Αίγυπτο έκανε αρκετούς να σκεφτούν ότι το Ισραήλ θα ήθελε να δει έναν μεγάλο αριθμό κατοίκων της Γάζας να εγκατέλειπαν τον θύλακα, κάτι που θα σήμαινε, ας μην το ξεχνάμε, μια νέα προσφυγιά για ανθρώπους που στη Γάζα βρέθηκαν ως πρόσφυγες, μια νέα Νάκμπα.

Υπήρξε μια «σημαντική κλιμάκωση» της Χεζμπολάχ στις αψιμαχίες της με το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις IDF

Η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει πολυάριθμους αντιαρματικούς πυραύλους από τον Λίβανο στο Ισραήλ, στοχεύοντας τόσο στρατιωτικές όσο και πολιτικές θέσεις και προκαλώντας απώλειες και στις δύο ομάδες, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κονρίκους στον Τζον Βάους του CNN την Πέμπτη.

Ο Conricus πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ έχει επίσης επιχειρήσει να διεισδύσει στο Ισραήλ και έχει αναχαιτιστεί από τις IDF.

Η Ράφα είναι πλέον το μοναδικό σημείο διέλευσης για ανθρωπιστική βοήθεια, αφού το Ισραήλ έκλεισε τα άλλα συνοριακά περάσματα από και προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται στο πέρασμα της Ράφα που βρίσκεται στα σύνορα με την Αίγυπτο με την ελπίδα να φύγουν πριν από την αναμενόμενη ισραηλινή επίθεση. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επίσης τοποθετήσει τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες στο συνοριακό σημείο προετοιμάζοντας το άνοιγμά του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι συμφώνησαν την Τετάρτη να ανοίξει το πέρασμα για να επιτραπεί η είσοδος στη Γάζα σε έως και 20 φορτηγά με βοήθεια. Αυτό θα συμβεί πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή, δήλωσε ο πρόεδρος Μπάιντεν.

Τα ξημερώματα το Ισραήλ εξαπέλυσε μία ακόμα αεροπορική επιδρομή στη Ράφα με τουλάχιστον 30 νεκρούς

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε στη βόρεια Δυτική Όχθη. Η στιγμή καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιεύει το Al Jazeera Arabic.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η έκρηξη σημειώθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό Nour Shams, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιδρομή από χθες το βράδυ.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές δυνάμεις κατηγορήθηκαν επίσης ότι σκότωσαν έναν έφηβο στην ίδια γειτονιά. Συνολικά τις τελευταίες ώρες και χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπάρχουν θύματα από την έκρηξη, έχουν σκοτωθεί τέσσερις Παλαιστίνιοι από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Πάνω από 30 είναι οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Ράφα τα ξημερώματα. Οι βόμβες έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές στην πόλη που συρρέουν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι και από όπου αναμένεται να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια εάν υλοποιηθεί η συμφωνία ΗΠΑ – Αιγύπτου.

Οι IDF με ανακοίνωσή τους επιβεβαίωσαν το χτύπημα, αναφέροντας ότι «έπληξαν εκατοντάδες τρομοκρατικές δομές της Χαμάς» και ότι σκότωσαν τον επικεφαλής της «τρομοκρατικής οργάνωσης Επιτροπές Λαϊκής Αντίστασης (PRC), Rafat Harb Hussein Abu Hilal.

«Οι IDF συνεχίζουν να χτυπούν στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, οι IDF έπληξαν εκατοντάδες τρομοκρατικές δομές της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων στη Shuja’iyya. Οι κατασκευές περιλαμβάνουν θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, τούνελ τρομοκρατών, υποδομές πληροφοριών και πρόσθετα κέντρα διοίκησης. Χτυπήθηκαν επίσης δεκάδες εκτοξευτές όλμων, η πλειονότητα των οποίων καταστράφηκε αμέσως μετά την εκτόξευση βλημάτων στο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια των μαχών, στο στόχαστρο μπήκαν πολυάριθμοι τρομοκρατικοί πράκτορες της Χαμάς που ανήκαν στις δυνάμεις «Nukbha», οι οποίες ηγήθηκαν της βάρβαρης εισβολής στις κοινότητες που περιβάλλουν τη Λωρίδα της Γάζας. Περισσότεροι από δέκα τρομοκράτες αποτέλεσαν στόχο μιας αεροπορικής επιδρομής ακριβείας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Αντιμέτωπη με την οργή μεγάλης μερίδας της ισραηλινής κοινωνίας βρίσκεται η κυβέρνηση του Ισραήλ και ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που ο πόλεμος με τη Χαμάς βρίσκεται σε εξέλιξη και ο αραβικός κόσμος βράζει, ενώ διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιούνται καθημερινά και σε χώρες της Δύσης μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Πλήθη ανθρώπων μετακινήθηκαν προς το νοτιότερο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου βρίσκεται το πέρασμα της Ράφα με τα σύνορα της Αιγύπτου, αφού προειδοποιήθηκαν να εκκενώσουν το έδαφος ενόψει της αναμενόμενης ισραηλινής χερσαίας εισβολής.

Η Αίγυπτος συμφώνησε να ανοίξει το πέρασμα για την παράδοση βοήθειας στη Γάζα – αυτό μπορεί να συμβεί το νωρίτερο την Παρασκευή – αλλά δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο ότι θα επιτραπεί η έξοδος των ανθρώπων.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα εμποδίσει τις παραδόσεις βοήθειας εφόσον οι προμήθειες δεν φτάνουν σε μαχητές της Χαμάς.

Ούτε στη Ράφα ωστόσο οι άνθρωποι είναι ασφαλείς καθώς το Ισραήλ βομβαρδίζει και αυτές τις περιοχές. Τα ξημερώματα χτυπήθηκε συγκρότημα κατοικιών στη Ράφα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 30 άτομα.

Το Ισραήλ επισκέπτεται σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός. Η Βρετανία στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και σήμερα αναμένεται να ανανεώσει τη στήριξή της όπως και οι περισσότερες χώρες της Δύσης.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Jewish Voice for Peace αναφέρει ότι 500 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους κατά της «συνεχιζόμενης καταπίεσης των Παλαιστινίων από το Ισραήλ» στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη.

«Κλείνουμε το Κογκρέσο για να τραβήξουμε τη μαζική προσοχή στη συνενοχή των ΗΠΑ στη συνεχιζόμενη καταπίεση των Παλαιστινίων από το Ισραήλ», ανέφερε η ομάδα των Αμερικανοεβραίων.

Today, 500 Jews were arrested and 10k took to the streets to support and to demand a ceasefire and an end to Palestinian genocide.

We shut down congress to draw mass attention to the U.S. complicity in Israel’s ongoing oppression of Palestinians. But our work isn’t done. 🧵 pic.twitter.com/1aQf15Xx0D

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 18, 2023