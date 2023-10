Οι περιγραφές των γιατρών του νοσοκομείου Αλ Άχλι στη Γάζα, στο οποίο έχασαν τις ζωή τους περισσότεροι από 500 Παλαιστίνιοι, σοκάρουν.

Ο χειρουργός Γκασάν Αμπού Σιτά περιέγραψε στο BBC το χάος που επικράτησε στο νοσοκομείο μετά τον βομβαρδισμό. Όπως είπε, «υπάρχουν γυαλιά παντού από τα σπασμένα τζάμια, άνθρωποι ψάχνουν να βρουν καταφύγιο, ενώ σε ορισμένα σημεία του νοσοκομείου υπάρχει φωτιά.

Δεν γνωρίζει, πρόσθεσε, αν είναι μόνο η αίθουσα των επειγόντων, αλλά σίγουρα υπάρχει φωτιά στα χειρουργεία, ενώ ένα τμήμα της οροφής έχει καταρρεύσει.

«Τα πληρώματα των ασθενοφόρων ως τώρα απομακρύνουν ανθρώπινα μέλη», λέει ο Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας τονίζοντας την απερίγραπτη φρίκη που επικρατεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών ξεπερνά τις δυνατότητες του ιατρικού προσωπικού και των ασθενοφόρων. Οι γιατροί κάνουν χειρουργεία στο έδαφος και στους διαδρόμους, πολλά απ’ αυτά αυτά χωρίς αναισθησία.

Ένας μεγάλος αριθμός τραυματιών περιμένουν ακόμα για επεμβάσεις.

