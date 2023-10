Η Τζίτζι Χαντίντ και η οικογένειά της «δέχονται απειλές θανάτου και αναγκάζονται να αλλάξουν τους αριθμούς τηλεφώνου τους» αφού πήραν δημόσια θέση υπέρ των Παλαιστινίων. Το 28χρονο μοντέλο, παλαιστινικής καταγωγής έχει πάρει θέση τις τελευταίες ημέρες στα social media εν μέσω της συνεχιζόμενης ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης.

Το μοντέλο αρχικά κράτησε επιφυλακτική στάση, αλλά οι τελευταίες της δηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων έχουν προκαλέσει την οργή των Ισραηλινών. «Δεν υπάρχει τίποτα εβραϊκό στη μεταχείριση των Παλαιστινίων από την ισραηλινή κυβέρνηση. H καταδίκη της ισραηλινής κυβέρνησης δεν είναι αντισημιτική κι η υποστήριξη των Παλαιστινίων δεν είναι η υποστήριξη της Χαμάς», έγραψε το διάσημο μοντέλο, που έχει καταγωγή από την Παλαιστίνη κατά το ήμισυ, σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Kοιμήθηκες την τελευταία εβδομάδα; Ή απλά γυρνάς την πλάτη σου στα μωρά των Εβραίων που σφαγιάζονται στα σπίτια τους; Η σιωπή σου είναι απόλυτα ξεκάθαρη για το ποιον υποστηρίζεις. Σε βλέπουμε».

Στη συνέχεια, η ισραηλινή κυβέρνηση δημοσίευσε μια εικόνα με αιματοβαμμένο πάτωμα. «Εάν δεν το καταδικάζεις αυτό, τα λόγια σου δεν σημαίνουν ΤΙΠΟΤΑ», έγραψε ο λογαριασμός, προσθέτοντας ξανά τη Χαντίντ.

Πηγές που επικαλείται το αμερικανικό TMZ αναφέρουν πως κάθε μέλος της οικογένειας Χαντίντ, συμπεριλαμβανομένων των Gigi, Bella, Anwar, ακόμη και των γονιών τους, του Mohamed και της Yolanda, έχουν λάβει δυσοίωνα μηνύματα που τους έχουν κάνει να φοβούνται για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτές οι απειλές θανάτου έρχονται μέσω email, των social media, μέχρι και των προσωπικών τους κινητών τηλεφώνων. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι τηλεφωνικοί αριθμοί διέρρευσαν στο Διαδίκτυο, με αποτέλεσμα άγνωστοι να αποκτήσουν πρόσβαση και έτσι να εξαπολύουν απειλές κατά των Χαντίντ. Η κατάσταση είναι τόσο άσχημη, λέει το TMZ, ότι ο πατέρας, Μοχάμεντ Χαντίντ σκέφτεται να πάει στο FBI για να ζητήσει βοήθεια.

