Τα Εξάρχεια δεν είναι μόνο μια από τις πιο παλιές και όμορφες συνοικίες της Αθήνας. Είναι μια γειτονιά ζωντανή και μποέμ, γι’ αυτό και δεν προκαλεί έκπληξη ότι βρέθηκε στην 31η θέση της λίστας του Time Out με τις πιο κουλ περιοχές του κόσμου για το 2023.

«Μια ιστορικά ριζοσπαστική γειτονιά, τα Εξάρχεια γίνονται όλο και περισσότερο τουριστικό hotspot – αλλά ο αντιστασιακός χαρακτήρας της δεν έχει χαθεί ακόμα. Εξακολουθεί να είναι ένα μέρος όπου συγκεντρώνονται ακτιβιστές και αναρχικοί, είτε σε στέκια όπως ο Λόφος του Στρέφη είτε σε οποιοδήποτε από τα μπαρ και τις καφετέριες που βρίσκονται στους δρόμους του», γράφει χαρακτηριστικά το νεοϋορκέζικο περιοδικό, που πέρυσι είχε συμπεριλάβει στη λίστα του το Παγκράτι λόγω των πολλών εστιατορίων και μπαρ που βρίσκονται στην αθηναϊκή συνοικία.

«Η περιοχή φιλοξενεί ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ελλάδας με τη μορφή του Πολυτεχνείου Αθηνών, πολιτιστικούς χώρους από μουσεία μέχρι δισκοπωλεία και εξαιρετικό φαγητό και ποτό. Η έναρξη κατασκευής του νέου σταθμού του μετρό στην κεντρική πλατεία πέρυσι αποτέλεσε σημείο καμπής στην περιοχή, με πολλούς να φοβούνται ότι το πνεύμα της γειτονιάς θα εξαλειφθεί.

Η κεντρική πλατεία των Εξαρχείων έχει μακρά ιστορία ως τόπος συγκέντρωσης και διαδηλώσεων. Αν λοιπόν θέλετε μια γεύση από την άναρχη underground κουλτούρα της Ελλάδας, επισκεφτείτε τώρα τα Εξάρχεια», συστήνει το Time Out για να καταλήξει ότι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν το επαναστατικό πνεύμα της αθηναϊκής γειτονιάς πρέπει να την επισκεφτούν την 17η Νοεμβρίου, την επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης του 1973 κατά της ελληνικής χούντας.

