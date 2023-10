Τα πιο εφιαλτικά σενάρια φαίνεται να γίνονται πραγματικότητα στη Γάζα μετά τον βομβαρδισμό νοσοκομείου προκαλώντας λουτρό αίματος με τουλάχιστον 500 νεκρούς σύμφωνα με όσα μεταδίδουν και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Από την πρώτη στιγμή μετά το μακελειό τον γύρο διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή του βομβαρδισμού στο νοσοκομείο της Γάζας.

Over 500 Palestinians killed, hundreds others injured in an lsraeli airstrike on a hospital in Gaza Strip. pic.twitter.com/uAou5NZazP

Ο πρόεδρος της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, κηρύσσει τριήμερο πένθος μετά την φονική επιδρομή. Εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας χαρακτηρίζει την επίθεση «γενοκτονία» και «ανθρωπιστική καταστροφή».

«Διακόσιοι έως 300 εκτοπισμένοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα κατοχικά (ισραηλινά) πλήγματα στην αυλή» του νοσοκομείου Ahli Arab στο κέντρο της Γάζας, ανέφερε το υπουργείο.

In one airstrike, lsrael killed and injured hundreds of Palestinians who were seeking shelter at a hospital’s yard in Gaza. pic.twitter.com/x2GagJwBUl

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα έκανε λόγο νωρίτερα για τουλάχιστον 300 «μάρτυρες», ενώ αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων έχει εγκλωβιστεί στα ερείπια.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε αρχικά πως διερευνώνται οι αναφορές για βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα. «Υπάρχουν πολλές ψευδείς αναφορές από τη Χαμάς», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Λίγο αργότερα ήρθε επίσημη ενημέρωση αναφέροντας ότι ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου προήλθε από πυρά μέσα από τη Γάζα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση του IDF υπεύθυνη για την τραγωδία είναι η οργάνωση «Ισλαμική Τζιχάντ» λόγω αποτυχημένης εκτόξευσης ρουκέτας.

Breaking: IDF Spokesperson

From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.

According to intelligence information, from several sources we have,… pic.twitter.com/hdQra9QZAm

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023