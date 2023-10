Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει, το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες, όπου 45χρονος – που δήλωσε μέλος του Ισλαμικού Κράτους – δολοφόνησε εν ψυχρώ δύο Σουηδούς φιλάθλους που είχαν πάει στη Βελγική πρωτεύουσα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Εθνικής τους με το Βέλγιο.

«Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες και στέκεται αλληλέγγυα στο Βέλγιο και τη Σουηδία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση.

Greece strongly condemns the heinous terrorist attack in #Brussels & stands in solidarity with #Belgium and #Sweden.

Heartfelt condolences to the families of the victims. pic.twitter.com/KtHCQVPph2

