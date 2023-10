Οι Μιλγουόκι Μπακς αντιμετώπισαν τα ξημερώματα της Δευτέρας τους Λος Άντζελες Λέικερς, στο πρώτο αγώνα (έστω και ανεπίσημο) όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ντέιμιαν Λίλαρντ αγωνίστηκαν μαζί.

Ο Αμερικανός γκαρντ έγινε το προηγούμενο διάστημα, η «βόμβα» που έψαχναν τα «ελάφια» ώστε να πλαισιώσουν τον Έλληνα Σούπερ-σταρ.

Τι έκαναν λοιπόν στον πρώτο τους αγώνα; Αρχικά οι Μπακς επικράτησαν των Λέικερς με 108-97, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται για 15 λεπτά, έχοντας 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ μέτρησε και 2 τάπες.

Ο Λίλαρντ από την άλλη πλευρά αγωνίστηκε για 22 λεπτά, πετυχαίνοντας 14 πόντους, μοιράζοντας 3 ασίστ και μαζεύοντας και 2 ριμπάουντ.

Δείτε τα κορυφαία στιγμιότυπα τους από την αναμέτρηση.

Damian Lillard and Giannis Antetokounmpo first game together highlights 🦌

Giannis got 16 points and 8 rebounds in 15 mins, Dame scored 14 points for his first game pic.twitter.com/fRer8qQvL1

— 7️⃣ (@7rsterling) October 16, 2023