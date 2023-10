Δεν υπάρχει άνθρωπος επί γης που να μην έχει περάσει ο ίδιος ή κάποιος από την οικογένεια του βαριά ασθένεια, όπως είναι ο καρκίνος. Αυτό ακριβώς εξηγεί την ευαισθησία όλων απέναντι σε μια ανάρτηση στο Διαδίκτυο που αφορά τον αγώνα ζωής που δίνει κάποιος και την γενναιοδωρία των περισσοτέρων απέναντι σε όσους τολμούν να τους ζητήσουν τη χρηματική τους βοήθεια.

Όπως συμβαίνει όμως σε όλα τα πράγματα το καλό συμβαδίζει με το κακό και στη συγκεκριμένη περίπτωση μια νέα μόδα, που αφορά τους influencers που βγάζουν χρήματα ή πωλούν προιόντα προσποιούμενοι ότι έχουν καρκίνο ή άλλη βαριά ασθένεια, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και έχει επαναφέρει στην επιφάνεια το ζήτημα της αδυναμίας ελέγχου στο περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι... Μινχάουζεν του Διαδικτύου, όπως αποκαλούνται, δεν έχουν μόνο στόχο τα χρήματα, αλλά αρκετοί εξ αυτών απλά και μόνο τη μεγάλη προσοχή που κερδίζουν, εξηγεί σχετικό άρθρο της Daily Mail. Για παράδειγμα, η Νικόλ Ελκαμπάς έλεγε ψέματα ότι είχε καρκίνο για να μαζέψει χρήματα για να αγοράσει ρούχα και να κάνει ταξίδια, ενώ η Μπελ Γκίμπσον απολάμβανε την προσοχή που της έδινε ο κόσμος όταν του έλεγε για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο του εγκεφάλου, ενώ ένιωθε πραγματικά σπουδαία όταν την άκουγαν όλοι με ανοιχτό το στόμα όταν εξηγούσε ότι κατάφερε να τον θεραπεύσει με τις διατροφικές συνήθειες που είχε αποφασίσει να ακολουθήσει.

