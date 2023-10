Τη στιγμή που το Ισραήλ ετοιμάζεται να εισβάλει στη Λωρίδα της Γάζας έχοντας επιδώσει «τελεσίγραφο» στους άμαχους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη βόρεια Γάζα, ιδιαίτερα προκλητικές και δηλώσεις που παραπέμπουν σε εθνοκάθαρση, έκανε ένας Ισραηλινός βετεράνος του στρατού, ο οποίος είχε πάρει μέρος πριν 75 χρόνια στη «σφαγή» του Ντεϊρ Γιασίν.

Ο 95χρονος Εζρά Γιατσίν είναι ο γηραιότερος μεταξύ των 300.000 Ισραηλινών που κλήθηκαν ως έφεδροι μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη Χαμάς.

Ezra Yachin, at 95, is the IDF’s oldest reservist. He’s been drafted into the reserves to boost morale by talking with soldiers. Despite enduring a tough childhood in Jerusalem marked by riots and unsettling scenes, he and his friends played a role in founding our great nation.… pic.twitter.com/QpQFRlIlDI

