Εκατομμύρια Βρετανοί μειώνουν τα ντους, πλένουν τα ρούχα τους πιο αραιά και μοιράζονται... τα αφρόλουτρα για να γλιτώσουν χρήματα στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού και του νερού.

Κι αν το εκατομμύρια φαντάζει υπερβολικό ως νούμερο, σύμφωνα με τη Daily Mail, είναι το 43% των Βρετανών που έχει σταματήσει να πλένεται καθημερινά και να καθαρίζει τα ρούχα του συχνά, με σκοπό να τα καταφέρει τον φετινό δύσκολο χειμώνα που το κόστος ζωής έχει χτυπήσει κόκκινο.

Κι ενώ από τα παραπάνω οι προκλήσεις σε θέματα υγιεινής είναι -το δίχως άλλο- πολλές, ένας στους έξι Βρετανούς φαίνεται ότι διασκεδάζει αυτά τα μπάνια από κοινού με συντρόφους ή φίλους, τα οποία φαίνεται να έχουν επαναφέρει το φλερτ στη ζωή τους.

Συγκεκριμένα έρευνα της ιστοσελίδας για την εξοικονόμηση χρημάτων, Nous.co, βρήκε ότι το 58% των κατοίκων της Γλασκώβης στη Σκωτία και το 57% στο Νιουκάστλ της βόρειας Αγγλίας έχουν καθιερώσει να μοιράζονται τα μειωμένα ντους ή τα αφρόλουτρα του Σαββατοκύριακου συνήθως με τον συντροφό τους, αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις με φίλους σε εξίσου μεγάλη ανάγκη και με παρόμοια διάθεση να ξορκίσουν τον πληθωρισμό με το γέλιο και ότι προκύψει.

