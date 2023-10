Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό παιδί, σκοτώθηκαν στην περιοχή του Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, που συνορεύει με την Ουκρανία, από τα θραύσματα ενός ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε κοντά σε σπίτια, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης αυτής της περιφέρειας.

«Η αντιαεροπορική άμυνα της περιοχής του Μπέλγκοροντ κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πλησίαζε στην πόλη», ανέφερε μέσω του Telegram ο Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ. Από τα συντρίμμια καταστράφηκαν δύο κατοικίες και πολλές άλλες υπέστησαν ζημιές, πρόσθεσε.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από αυτούς ήταν ένα παιδί μικρής ηλικίας», σύμφωνα με τον Γκλαντκόφ.

Σύμφωνα με τη Μαργκαρίτα Σιμονιάν, τη διευθύντρια του κρατικού ομίλου μέσων ενημέρωσης Rossiya Segodnia, το παιδί που σκοτώθηκε, η Αμίνα, ήταν η κόρη ενός απεσταλμένου στο πρακτορείο Ria Novosti στο Αφγανιστάν.

«Η μικρή Αμίνα, που πήγαινε σε έναν παιδικό σταθμό στα προάστια του Μπέλγκοροντ, σκοτώθηκε απόψε τη νύχτα από τα συντρίμμια ενός ουκρανικού drone, μαζί με τους παππούδες της», έγραψε η Σιμονικάν στην πλατφόρμα Χ. Ο πατέρας της, ο οποίος είχε επιστρέψει από το Αφγανιστάν, όπου είχε σταλεί για να καλύψει την καταστροφή από τον πρόσφατο, φονικό σεισμό, τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση. Η μητέρα του παιδιού έχει τραυματιστεί επίσης και βρίσκεται σε νοσοκομείο.

Νωρίς το πρωί, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα απέτρεψε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος το προηγούμενο βράδυ, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα ή ζημιές.

Οι ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά την αντεπίθεση που ξεκίνησε η Ουκρανία τον Ιούνιο.

Από την άλλη πλευρά, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο χωριό Χρόζα στη βορειοανατολική Ουκρανία έφθασε τους 59, μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των θυμάτων από την αστυνομία, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Ίχορ Κλιμένκο.

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε ένα καφενείο στο χωριό Χρόζα στην περιοχή του Χάρκοβο την περασμένη εβδομάδα, στο οποίο ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί για να θρηνήσει έναν πεσόντα Ουκρανό στρατιώτη. Η Μόσχα αρνείται ότι έχει ως στόχο αμάχους από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία, μια θέση που επανέλαβε απαντώντας σε ερώτηση που τέθηκε σε ενημέρωση του Κρεμλίνου σχετικά με το χτύπημα στη Χρόζα.

Police identified all those killed in missile attack on cafe in Hroza. Russia is responsible for death of 59 local residents. All victims are local residents. Entire families of several generations are gone.

19 people were identified using mobile DNA laboratories. One victim, a… pic.twitter.com/Mz0iU2Rq1L

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 12, 2023