Είναι ένα από τα πολλά βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα και καταδεικνύουν τη φρίκη του πολέμου. Του πολέμου που αφήνει πίσω του συντρίμμια, πόνο στα πρόσωπα των ανθρώπων και χιλιάδες νεκρούς από κάθε πλευρά χωρίς να κάνει διακρίσεις.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στον πόλεμο του Ισραήλ. Άνευ προηγουμένου φρικαλεότητες και από τις δύο πλευρές και άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά, που χάνουν τη ζωή τους βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρες οικογένειες.

Ενδεικτικό είναι το βίντεο ενός πατέρα, ο οποίος μιλά στο CNN και με δάκρυα στα μάτια δηλώνει ότι προτιμά που η 8χρονη κόρη του σκοτώθηκε, παρά να βρισκόταν αιχμάλωτη στα χέρια της Χαμάς.

Ο Thomas Hand περίμενε δύο ημέρες προκειμένου να μάθει νέα για την κόρη του, Emily, η οποία αγνοούνταν, μετά την εισβολή των μαχητών της Χαμάς στην πόλη κιμπούτς το πρωί του Σαββάτου.

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter's tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI

— CNN (@CNN) October 12, 2023