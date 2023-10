Δεύτερο ματς στην preseason για τους Κινγκς, με τον Μάικ Μπράουν να επιλέγει στην αρχική πεντάδα τον Σάσα Βεζένκοφ. Μια κίνηση που προκάλεσε έκπληξη αν αναλογιστεί κανείς και τις τελευταίες δηλώσεις του έμπειρου προπονητή.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά κόντρα στους Λος Αντζελες Λέικερς, με το Σακραμέντο να γνωρίζει την ήττα ( 109-101).

Ο Βούλγαρος φόργουορντ κινήθηκε σε ρηχά νερά, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 7 πόντους, 2/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Ο Βεζένκοβ ξεκίνησε στο πλευρό των Φοξ, Χέρτερ, Μπαρνς και Σαμπόνις, ενώ στο δεύτερο μέρος ήρθε από τον πάγκο, παίρνοντας μέρος με τους Μίτσελ, Μονκ, Λάιλς και ΜακΓκί.

Safe to say, Sasha Vezenkov has the green light to let that thing fly 🟢 pic.twitter.com/TLAOb9qrLx

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) October 12, 2023