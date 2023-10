Ο Ράφα Ναδάλ φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο διευθυντής του «Australian Open», Κρεγκ Τάιλι, σε δηλώσεις του, τονίζοντας ότι θα κάνει την επανεμφάνισή του τον Γενάρη.

«Μπορούμε να σας αποκαλύψουμε αποκλειστικά ότι ο Ράφα θα επιστρέψει. Έχει μείνει εκτός για σχεδόν έναν χρόνο και τις τελευταίες μέρες που είμαστε σε επαφές μαζί του επιβεβαίωσε ότι θα επιστρέψει, κάτι για το οποίο είμαστε ενθουσιασμένοι. Είναι εκπληκτικό!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ναδάλ από την πλευρά του, βλέποντας να γίνεται ένα μικρός χαμός στα social media φρόντισε να απαντήσει, επισημαίνοντας σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter πως: «Εκτιμώ την ψήφο εμπιστοσύνης από το Australian Open. Προπονούμαι καθημερινά και εργάζομαι σκληρά για να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό».

Μένει πλέον να δούμε αν τελικά ισχύουν όλα αυτά και ο Ισπανός τενίστας κάνει τη μεγάλη του επανεμφάνιση στα γήπεδα της Αυστραλίας από το νέο έτος.

I appreciate the vote of confidence from the Australian Open… I am practising every day and working hard to come back asap 💪🏻😉

