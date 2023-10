Με το κόστος ζωής να έχει χτυπήσει κόκκινο, το μόνο επάγγελμα που φαίνεται ότι θα έχει μεγάλο μέλλον και στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι αυτό του ψυχολόγου.

Ο πληθωρισμός έχει ακριβύνει τα πάντα, πλήττοντας τις τσέπες ακόμα και όσων μέχρι σήμερα δεν είχαν επηρεαστεί από την αστάθεια της παγκόσμιας οικονομίας, που τείνει να γίνει η νέα κανονικότητα.

Αυτό έχει και έναν ακόμα αντίκτυπο, την μεγέθυνση της οικονομικής ανησυχίας των πολιτών, που οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα είναι η νέα μάστιγα.

Σαν όρος το παραπάνω μπορεί να μην είναι ευρύτερα γνωστός, ωστόσο τα συναισθήματα που απορρέουν από αυτόν αφορούν τους περισσότερους εντός της οικογένειας μας και έξω από αυτήν, γράφει το BBC.

«Το άγχος, η ανησυχία ή η δυσφορία που βιώνουν οι άνθρωποι λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών για τα χρήματα, τα χρέη, τα έξοδα και την σταθερότητα», λέει η Τζένα Βίας-Λι, κλινική ψυχολόγος και συνιδρύτρια της κλινικής Kove είναι αυτά που απαρτίζουν την λεγόμενη οικονομική ανησυχία, που θα απασχολήσει τα μέγιστα τα συστήματα υγείας του ανεπτυγμένου κόσμου πολύ σύντομα.

Αυτό το μεγάλο οικονομικό άγχος, που δεν αφήνει αυτόν που τον καταβάλλει να πάρει ανάσα, μπορεί να επηρεάσει τον οποιονδήποτε, από εκείνους που βρίσκονται στο κατώτερο άκρο της κοινωνικοοικονομικής κλίμακας και ζουν από επιταγή σε επιταγή, μέχρι αυτούς που θεωρούνται παραδοσιακά «ευκατάστατοι».

A nice article from the BBC about financial anxiety in a time of high inflation, complete with a quote from me: https://t.co/WFWyXlVJGL #inflation #anxiety

— Kerry Papps (@klpapps) October 9, 2023