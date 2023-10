Καθώς ορισμένοι διαδηλωτές έφευγαν, άνδρες που φώναζαν και κρατούσαν ισραηλινές σημαίες πέρασαν τα οδοφράγματα. Μια σύντομη συμπλοκή ξέσπασε μέσα στο πλήθος, με έναν άνδρα να αφαιρεί μια ισραηλινή σημαία και να την πετάει στο πεζοδρόμιο, όπου οι άνθρωποι την πάτησαν με τα πόδια. Η αστυνομία χώρισε γρήγορα τις δύο πλευρές.

«Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι όταν η Παλαιστίνη αντιστέκεται, η διασπορά ξεσπά μαζί της», είπε ο Munir Atalla, του Παλαιστινιακού Κινήματος Νεολαίας, πριν από τη συμπλοκή.

Στην Times Square, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν νωρίτερα Παλαιστίνιους υποστηρικτές να συγκεντρώνονται, με οδοφράγματα της αστυνομίας να χωρίζουν το πλήθος από μια φιλο-ισραηλινή ομάδα.

Οι υποστηρικτές της Παλαιστίνης τελικά απομακρύνθηκαν φωνάζοντας «ελεύθερη, ελεύθερη Παλαιστίνη, ζήτω η Παλαιστίνη!» και «από το ποτάμι στη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη», καθώς τουρίστες και θεατές έβγαζαν φωτογραφίες.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ, καταδίκασε την προγραμματισμένη φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση σε δήλωσή της το βράδυ του Σαββάτου, χαρακτηρίζοντάς την «απεχθή και ηθικά αποκρουστική». Άλλοι πολιτικοί ηγέτες στη Νέα Υόρκη έχουν κάνει παρόμοιες δηλώσεις.

Στην Ατλάντα, περισσότεροι από 75 άνθρωποι διαδήλωσαν στο ισραηλινό προξενείο το απόγευμα της Κυριακής, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Χαμάς και ζητώντας να σταματήσει η βοήθεια των ΗΠΑ προς το Ισραήλ.

«Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτούν το ισραηλινό απαρτχάιντ», δήλωσε η Natalie Villasana, μέλος του κόμματος Socialism and Liberation. Είπε ότι η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ θα δαπανηθεί καλύτερα για προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και οι διαδηλωτές υποστήριξαν επίσης ότι οι ενέργειες της Χαμάς δικαιολογούνται από τις ενέργειες του Ισραήλ.

Στο Σικάγο, η Πρισίλα Ριντ ήταν ανάμεσα σε εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το ισραηλινό προξενείο. Πολλοί κυμάτισαν παλαιστινιακές σημαίες ή φορούσαν keffiyeh, τα ασπρόμαυρα καρό κασκόλ που έχουν φτάσει να συμβολίζουν την παλαιστινιακή αλληλεγγύη. Οι ψαλμωδίες τους, τόσο στα αγγλικά όσο και στα αραβικά, περιλάμβαναν: «Νετανιάχου θα δεις, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη!».

A skirmish broke out between opposing demonstrators near the United Nations compound in New York City after a large group of Palestinian supporters rallied in Times Square. Meanwhile, Palestinian Americans protested outside the Israeli consulates in Atlanta and Chicago. pic.twitter.com/lOuZ1b45aq

— いぶき (@ibuki53010508) October 9, 2023