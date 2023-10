Χάος και πληγωμένα συναισθήματα

Το Χόλιγουντ αρχίζει επιτέλους να ξαναζωντανεύει μετά από 148 τεταμένες ημέρες απεργίας των συγγραφέων που άφησαν την πόλη σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Ακόμα και για εκείνους στη βιομηχανία που ονειρεύονταν την ημέρα που η παραγωγή θα ξαναρχίσει, μοιάζει με ένα μικρό σοκ, σαν να βγαίνεις στο λαμπερό φως του ήλιου μετά από έναν μακρύ, βαθύ ύπνο.

«Είναι σχεδόν σαν να βγαίνεις από ένα καταφύγιο και να σκέφτεσαι: Πώς είναι εκεί έξω; Τι κάνω;» λέει ο Dan Erlij, συν-επικεφαλής του τηλεοπτικού φωτισμού στην UTA. «Όλα όσα ήταν κλειστά πριν από την απεργία είναι τώρα στο παιχνίδι».

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα άρχισαν να κατακλύζουν τα εισερχόμενα των παραγογών στις 12:01 π.μ., στις 27 Σεπτεμβρίου, το πρωί που έληξε η απεργία. «Ήταν σαν να πίνεις νερό από μια μάνικα», λέει κάποιος. Τα διευθυντικά στελέχη των δικτύων κοιτούσαν τα προγράμματά τους, ατσαλώνοντας τους εαυτούς τους για να πάρουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το ποιες εκπομπές θα επιστρέψουν και ποιες θα εγκαταλείψουν. Οι ομάδες ανάπτυξης των στούντιο άρχισαν να ξεσκονίζουν παλιά και νέα σχέδια, αναρωτώμενοι ποια από αυτά θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν σε έναν νέο κόσμο με αυστηρότερους προϋπολογισμούς και λιγότερες εκπομπές. Και οι σεναριογράφοι επέστρεψαν στα γραφεία τους, ελπίζοντας ότι η δουλειά που άφησαν τον Μάιο θα περίμενε ακόμα. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι που επέστρεψαν στη δράση, ακόμη και αν δεν ήταν απολύτως σίγουροι για το τι τους περίμενε.

«Σε μια συνεχή κατάσταση ημιετοιμότητας»

Όταν οι σεναριογράφοι έμειναν εκτός εργασίας και μπήκαν σε γραμμές απεργίας τον Μάιο, έκλεισαν ουσιαστικά τις περισσότερες μηχανές του Χόλιγουντ. Οι αίθουσες συγγραφέων για τις επερχόμενες σεζόν των σειρών Abbott Elementary και Yellowjackets, μεταξύ αμέτρητων άλλων σειρών, έκλεισαν αμέσως. Οι σεναριογράφοι σταμάτησαν να απαντούν στις σημειώσεις των στούντιο και τα στελέχη σταμάτησαν να τις στέλνουν. Ορισμένες παραγωγές σταμάτησαν επειδή δεν μπορούσαν να συνεχίσουν χωρίς έναν συγγραφέα στο πλατό για να βοηθήσει στην τελειοποίηση των διαλόγων. Στη συνέχεια, οι ηθοποιοί προσχώρησαν στην απεργία των σεναριογράφων στα μέσα Ιουλίου, και κάθε τηλεοπτική σειρά ή ταινία που εξακολουθούσε να γυρίζεται αναγκάστηκε να διακόψει αμέσως την παραγωγή.

Τώρα που οι σεναριογράφοι επέστρεψαν στη δουλειά τους, η πρώτη σειρά εργασιών είναι να ολοκληρωθεί κάθε σειρά ή ταινία που είχε σχεδόν ολοκληρωθεί πριν από την απεργία. Τα δίκτυα και οι φορείς ροής είναι επίσης πρόθυμοι να ξανανοίξουν τις αίθουσες συγγραφέων για νέες και επαναλαμβανόμενες σειρές. Οι σειρές και οι ταινίες που βρίσκονται σε εξέλιξη πρέπει επίσης να προωθηθούν και τα στούντιο σχεδιάζουν ήδη την επανέναρξη των γυρισμάτων -όποτε και αν τελειώσει η απεργία των ηθοποιών. «Τους τελευταίους δύο μήνες βρισκόμασταν σε μια συνεχή κατάσταση ημιετοιμότητας», λέει ο Έρικ Φάιγκ, διευθύνων σύμβουλος του ανεξάρτητου στούντιο Picturestart. «Ένιωθα λίγο σαν να κάναμε μια πρόβα τζενεράλε του Περιμένοντας τον Γκοντό ξανά και ξανά και ξανά, παίζοντας τα σενάρια για τα έργα μας και μιλώντας με άλλα στελέχη, προσπαθώντας να πάρουμε μια ιδέα για το πώς θα επηρεάσει τη ζωή μας στην άλλη πλευρά των πραγμάτων. Υπήρχαν τόσες πολλές συνομιλίες με τους παραγωγούς, προσπαθώντας να διαβάσουμε τα φύλλα τσαγιού για το τι θα συνέβαινε στη συνέχεια».

«Θα ζήσουμε σίγουρα μια στιγμή συρρίκνωσης»

Το περιβάλλον στο οποίο επιστρέφουν οι συγγραφείς είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που άφησαν πίσω τους τον Μάιο. Όλα τα μεγάλα στούντιο σφίγγουν τα ζωνάρια τους, καθώς τα στελέχη προσπαθούν να πουλήσουν στη Wall Street μια ιστορία κερδοφορίας της ροής. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα δίκτυα αναμένεται να κάνουν λιγότερες εκπομπές φέτος από ό,τι το 2022, και οι προϋπολογισμοί των εκπομπών που θα γίνουν είναι πιθανότατα αισθητά μικρότεροι. Η απεργία δεν πρέπει να κατηγορηθεί για αυτές τις περικοπές, αλλά η στάση εργασίας μπορεί να έχει επιδεινώσει την τάση. Αυτό που θα έμοιαζε με σταδιακή αλλαγή στρατηγικής τώρα μοιάζει με αμόνι που πέφτει. «Θα ζήσουμε σίγουρα μια στιγμή συρρίκνωσης», λέει ένας άλλος κορυφαίος τηλεοπτικός πράκτορας. «Πώς θα κάνουμε περισσότερα με λιγότερα; Πρόκειται να μάθουμε πώς θα γίνει αυτό. Ο επόμενος μήνας, οι επόμενοι δύο μήνες, οι επόμενοι τρεις μήνες των συμφωνιών θα μας πουν πολλά για το ποια είναι η νέα κανονικότητα».

Από την άποψη των στελεχών, η υλικοτεχνική υποδομή είναι δαιδαλώδης, ιδίως από τη στιγμή που οι ηθοποιοί παραμένουν σε απεργία. Γνώστης της βιομηχανίας λέει ότι στην πραγματικότητα πλήρωσε για αχρησιμοποίητες σκηνές και συνεργεία κατά τη διάρκεια της απεργίας, ώστε να διατηρήσει τη θέση του στη γραμμή: «Αν δεν πλήρωνα το συνεργείο μου, δεν θα είχα το συνεργείο μου».

Η επείγουσα ανάγκη είναι επίσης να επιστρέψουν οι επιτυχίες στον αέρα. «Προτεραιότητά μου είναι να διασφαλίσω ότι θα έχουμε εκπομπές το ’24 και μετά», λέει ένα στέλεχος σε μεγάλο διανομέα. Αυτό σημαίνει ότι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και οι προτάσεις για νέες σειρές θα πρέπει να περιμένουν. «Ακριβώς πριν ξεκινήσει η απεργία, πήρα ένα καταιγισμό σχεδίων. Τώρα ακούω από τους συγγραφείς: “Θα ασχοληθώ με αυτό σε μία ή δύο ή τρεις εβδομάδες»».

Αυτοί που μένουν κι αυτοί που φεύγουν

Ορισμένες αποφάσεις ήταν εύκολες. Η σειρά «Μόνο δολοφονίες στο κτίριο» του Hulu μόλις πήρε τέταρτη σεζόν, με τους συγγραφείς να συνεδριάζουν ξανά τη Δευτέρα. Τα «Grey’s Anatomy», «Ghosts», «Law and Order» και «The Sex Lives of College Girls» συνεχίζουν επίσης από εκεί που σταμάτησαν. Αλλά τα στούντιο τραβούν την πρίζα και αλλού. Τα Amazon Studios δεν ανανέωσαν το «The Peripheral» και το «A League of Their Own». Το reboot του «iCarly» για την Paramount+ μπήκε στο ράφι, όπως και η κωμωδία «Home Economics» του ABC και μια τριάδα σειρών του «Starz: Heels», «Run the World» και «Blindspotting».

Η πολύμηνη διακοπή των εργασιών ήταν εξαιρετικά επώδυνη για το Χόλιγουντ, εξαθλιώνοντας όχι μόνο τους απεργούς σεναριογράφους και ηθοποιούς, αλλά και πολλά από τα μέλη των συνεργείων και τους άλλους εργαζόμενους που κάνουν το Χόλιγουντ να λειτουργεί. Παρόλα αυτά, προσέφερε στους ανθρώπους από όλες τις πλευρές την ευκαιρία να σταματήσουν και να σκεφτούν τι θέλουν να κάνουν. «Καταφέραμε να εξετάσουμε μερικά από αυτά τα σχέδια, να αποφασίσουμε τι πραγματικά πρέπει να γίνει και να δώσουμε μελετημένη κατεύθυνση» λέει ένα κορυφαίο στέλεχος του στούντιο. «Έτσι, ορισμένα από τα έργα που επιστρέφουν, νομίζω ότι επωφελήθηκαν από αυτό το διάστημα. Ίσως όχι οικονομικά αλλά δημιουργικά». Το στέλεχος αποκαλεί αυτή την περίοδο «ενδοσκόπηση» για όλους, με ορισμένους σεναριογράφους να έρχονται και να θέλουν να επικεντρωθούν σε διαφορετικά έργα: «Οι τελευταίοι πέντε μήνες επηρέασαν πραγματικά την ψυχολογία των ανθρώπων».

«Μαζική συρρίκνωση»

Ήταν φανερό πολύ πριν από τις απεργίες ότι το Χόλιγουντ εισερχόταν σε μια εποχή συρρίκνωσης μετά την επεκτατική φρενίτιδα τροφοδοσίας του πολέμου των streaming. «Αυτή η διόρθωση ήταν απαραίτητη και όλοι μας τη φοβόμασταν», δήλωσε ένα στέλεχος του στούντιο στο Vanity Fair στις αρχές του τρέχοντος έτους. Το στέλεχος του μεγάλου διανομέα επιβεβαιώνει ότι τώρα βλέπει αλλαγές στη βιομηχανία που καταλήγουν σε «μαζική συρρίκνωση».

Πολλές πηγές λένε ότι πολλοί σεναριογράφοι που επέστρεψαν στη δουλειά τους την περασμένη εβδομάδα ανακάλυψαν ότι οι συμφωνίες τους δεν θα παραταθούν για να καλύψουν τους πέντε μήνες απεργίας. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να αναζητήσουν νέα δουλειά νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Υπάρχει επίσης μια συνεχής αλλαγή στα είδη των προγραμμάτων που παραγγέλνουν οι streamers. «Τα τελευταία δύο χρόνια βρισκόμασταν σε μια κούρσα εξοπλισμών όπου το μόνο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να πουλήσουμε, να πουλήσουμε, να πουλήσουμε! Μεγάλες συνολικές συμφωνίες! Παραγγελίες εκπομπών χωρίς σταματημό!» λέει ένας διαπραγματευτής. Βλέπει ότι η όρεξη των streamers για προκλητικές ή ιδιόμορφες «εξειδικευμένες» σειρές έχει μειωθεί σημαντικά, προς όφελος των πιο ευρέως ελκυστικών σειρών που αισθάνονται λιγότερο επικίνδυνες οικονομικά. «Αν μια σειρά δεν έχει πραγματικά ευρεία εμπορική απήχηση, δεν παραγγέλνεται. Πλατφόρμες όπως η Amazon και το Netflix αναζητούν εκπομπές με κινηματογραφικούς αστέρες». Από την άλλη πλευρά, ένα στέλεχος της βιομηχανίας επισημαίνει: «Λιγότερες θα μπορούσαν να σημαίνουν και καλύτερες. Σειρές όπως το Fleabag ή το Insecure, βρίσκεις πάντα τρόπο να τις κάνεις».

