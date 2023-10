Η σημαία του Ισραήλ κυματίζει δίπλα από αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, όπως ανέφερε στην πλατφόρμα «Χ» η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αποτυπώνοντας έτσι την αλληλεγγύη της ΕΕ στην επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς.

Στην ανάρτηση η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε πως ότι «η πλήρης κλίμακα της βαρβαρότητας της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς μάς αφήνει με κομμένη την ανάσα. Άνθρωποι ανυπεράσπιστοι, βάναυσα δολοφονημένοι εν ψυχρώ στους δρόμους».

Ακολούθως υπογράμμισε πως «στεκόμαστε σθεναρά στο πλευρό του Ισραήλ και του λαού του. Σήμερα η σημαία της ΕΕ και του Ισραήλ κυματίζουν δίπλα-δίπλα».

