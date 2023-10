«Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ», είναι το μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών το οποίο καταδίκασε άμεσα και απερίφραστα την ομοβροντία πυραύλων που εκτόξευσε η Χαμάς στα νότια της χώρας από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή εκτόξευση ρουκετών από τη Γάζα κατά του Ισραήλ. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και ανησυχεί βαθύτατα από αυτή την απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας», τονίζεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Τη σημερινή εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών κατά του Ισραήλ, καταδίκασε και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ με ανάρτησή της στο Twitter, διαμηνύοντας ταυτόχρονα: «Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ».

We strongly condemn today’s launch of heavy rocket attacks against Israel. We stand with Israel.

— Greece in Israel (@GreeceInTelAviv) October 7, 2023