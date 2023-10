Γιατροί στη Ρωσία ανακάλυψαν πως μία ηλικιωμένη έχει ζήσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της με μία βελόνα σφηνωμένη στον εγκέφαλό της.

Οι γιατροί στο απομακρυσμένο ρωσικό νησί Σαχαλίνη στον Ειρηνικό Ωκεανό κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η βελόνα πιθανότατα ήταν απόδειξη της κακής προσπάθειας των γονιών της 80χρονης να τη σκοτώσουν ενώ ήταν ακόμη βρέφος κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Τέτοια περιστατικά δεν ήταν ασυνήθιστα κατά τη διάρκεια περιόδων λιμού: μια λεπτή βελόνα θα έμπαινε στο κρανίο ενός νεογέννητου για να βλάψει τον εγκέφαλό του», έγραψε το υπουργείο Υγείας της Σαχαλίνης, που ανέφερε την περίεργη υπόθεση, στο κανάλι του Telegram.

«Το κρανίο έκλεινε γρήγορα, καλύπτοντας τα στοιχεία του εγκλήματος και το μωρό πέθαινε» εξηγούν.

