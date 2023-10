Ένας 18χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για την άγρια δολοφονία του ακτιβιστή Ryan Carson μπροστά στα μάτια της φίλης του, σε δρόμο της Νέας Υόρκης στις 2 Οκτωβρίου.

Ο συλληφθείς, ονόματι Brian Dowling κατηγορείται για φόνο και εγκληματική κατοχή όπλου, ανακοίνωσε η αστυνομία και σημείωσαν πως ο δράστης ήταν ταραγμένος πριν από τη δολοφονική επίθεση.

Πλάνα έδειξαν τον 18χρονο να βγαίνει κλαίγοντας από το σπίτι του, μαζί με έναν αστυνομικό, έπειτα από έρευνα που διενήργησαν.

Οι γείτονες τον περιέγραψαν στη New York Daily News ως πρόσφατο απόφοιτο λυκείου που εργαζόταν στον τομέα των κατασκευών.

Η αστυνομία φέρεται να έχει ανακτήσει το φερόμενο ως φονικό όπλο καθώς και το φούτερ που φορούσε ο δράστης κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Police arrest suspect in murder of New York City activist https://t.co/KSHBu3oC5N

Ο Carson και η φίλη του φαίνονται να κάθονται σε ένα παγκάκι σε μια στάση λεωφορείου στο Bedford-Stuyvesant, επιστρέφοντας στο σπίτι τους από έναν γάμο στο Long Island, σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Σηκώνονται και αρχίζουν να περπατούν στο τετράγωνο, προς την ίδια κατεύθυνση με έναν άνδρα με σκουρόχρωμη μπλούζα που μόλις είχε περάσει μπροστά από το ζευγάρι στη στάση του λεωφορείου B38, με την κουκούλα του πάνω από το κεφάλι του και τα χέρια του στις τσέπες.

Λίγα μέτρα μπροστά τους, ο άγνωστος αρχίζει να κλωτσάει τα πατίνια που είναι σταθμευμένα κοντά στο πεζοδρόμιο χωρίς προφανή λόγο. Ξαφνικά, ο άγνωστος άνδρας γυρίζει προς τον Carson και βροντοφωνάζει: «Τι στο διάολο κοιτάς;».

Ο Carson απάντησε ότι δεν κοιτούσε τίποτα και μπήκε τότε ανάμεσα στη φίλη του και τον εξαγριωμένο άγνωστο, ο οποίος άρχισε να πλησιάζει το ζευγάρι. «Θα σε σκοτώσω!» απειλεί ο μανιακός, ενώ o Carson τον παρακαλάει να ηρεμήσει και κρατάει ψηλά το χέρι του.

Όμως ο δράστης άρχισε να περπατά γρήγορα προς τον Carson, τραβώντας ένα μαχαίρι, ενώ η φίλη του θύματος -που τρέχει από πίσω τους- ακούγεται να φωνάζει μανιωδώς «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ!». Καθώς τρέχει, ο Carson πέφτει πάνω στο παγκάκι στο οποίο καθόταν νωρίτερα το ζευγάρι.

Κατόπιν τούτου, ο δράστης αρπάζει το μπουφάν του και τον ρίχνει στο έδαφος, μαχαιρώνοντάς τον άγρια πολλές φορές στο στήθος. Στη συνέχεια απομακρύνεται καθώς ο Carson βρίσκεται κουλουριασμένος στο έδαφος, πριν επιστρέψει και πλησιάσει την τρομοκρατημένη γυναίκα, η οποία σηκώνει το χέρι της για να τον σταματήσει.

Ο άγνωστος άνδρας την φτύνει – ενώ κρατάει ακόμα το μαχαίρι – και στην συνέχεια κλωτσά θανάσιμα το τραυματισμένο σώμα του Carson και απομακρύνεται.

Το βίντεο της δολοφονίας (Σκληρές εικόνες):

