Ενταση στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους οπαδούς του Αγιαξ κατά την άφιξή τους στην Opap Arena να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στην υπογειοποίηση και την ατμόσφαιρα στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της ΑΕΚ να γίνεται αποπνικτική.

Οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας κατά την άφιξή τους στην Opap Arena για το παιχνίδι του Europa League με την ΑΕΚ, επιτέθηκαν στη διμοιρία της ΕΛ.ΑΣ που βρίσκεται στην υπογειοποίηση, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση φωτοβολίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων.

Η κατάσταση έξω από το γήπεδο της Ενωσης έγινε αποπνικτική λόγω των χημικών που έριξαν οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ όσοι βρισκόντουσαν στον περιβάλλοντα χώρο της Opap Arena έφυγαν αμέσως, φοβούμενοι γενίκευση της έντασης και πρόκλησης μεγάλων επεισοδίων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Αθήνα έχουν έρθει σχεδόν 600 οπαδοί του Αγιαξ για το αποψινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.

De supporters van AEK waren van plan om de supporters van Ajax een warm welkom te bezorgen, maar de plaatselijke ME wist stand te houden en kon dit voorkomen. We zijn benieuwd hoe de rest van de avond verloopt. De 600 Ajax-supporters hebben iig plaatsgenomen in het uitvak #aekaja pic.twitter.com/pc1eUvk07W

— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 5, 2023