Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν στο τραγικό δυστύχημα με το λεωφορείο στο Μέστρε της Ιταλίας, ακριβώς απέναντι από τη λιμνοθάλασσα στη Βενετία.

Πυροσβέστες και στελέχη υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εργάζονταν όλη τη νύχτα προσπαθώντας να ανασύρουν πτώματα και να σβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε.

Σύμφωνα με το Reuters, τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα, ενώ το λεωφορείο έπεσε από ύψος 15 μέτρων πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια, κάτι που προκάλεσε την πυρκαγιά.

Ο δημοτικός σύμβουλος της Βενετίας, Ρενάτο Μποράζο δήλωσε ότι εξετάζεται εάν ο οδηγός, ένας 40χρονος Ιταλός, αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν από το πολύνεκρο δυστύχημα.

«Είναι μια τρομερή τραγωδία, η πόλη πενθεί», δήλωσε ο Μποράζο στον τηλεοπτικό σταθμό Sky Italia.

At least 21, including two kids, killed in Italy’s Venice after bus falls off bridge following an accident pic.twitter.com/P6REePQsAE

— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 4, 2023