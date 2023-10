Ένας μουμιοποιημένος άνδρας γνωστός ως Stoneman Willie θα λάβει την κατάλληλη ταφή αφού ήταν εκτεθειμένος σε ένα γραφείο τελετών στην Πενσυλβάνια για 128 χρόνια.

Ο άνδρας, αγνώστων στοιχείων, ήταν αλκοολικός και κατέληξε από νεφρική ανεπάρκεια σε μια τοπική φυλακή στις 19 Νοεμβρίου 1895.

Μουμιοποιήθηκε κατά λάθος από έναν νεκροτομό που πειραματιζόταν με νέες τεχνικές ταρίχευσης, σύμφωνα με το Auman’s Funeral Home.

Ντυμένος με ένα κοστούμι με παπιγιόν, ο λιπόσαρκος άνδρας εμφανίζεται σε ένα φέρετρο με ένα κόκκινο φύλλο στο στήθος του. Τα μαλλιά και τα δόντια του παραμένουν άθικτα και το δέρμα του έχει πάρει μια δερματώδη όψη.

A man, unidentified by the authorities, was found dead on November 19, 1895. His mummy has been on display at a funeral home in Pennsylvania for 128 years but will soon receive a proper burial and a final resting place.

