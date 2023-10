Περισσότερα από εκατό δελφίνια βρέθηκαν νεκρά στον βραζιλιάνικο Αμαζόνιο εν μέσω ιστορικής ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών του νερού που κατά τόπους ξεπέρασαν τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Τα νεκρά θηλαστικά βρέθηκαν όλα στη λίμνη Tefé τις τελευταίες επτά ημέρες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Mamirauá, μια ερευνητική μονάδα που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Επιστημών της Βραζιλίας.

Το Ινστιτούτο είπε ότι ένας τόσο υψηλός αριθμός θανάτων ήταν ασυνήθιστος και εκτίμησε ότι οι θερμοκρασίες – ρεκόρ του νερού και η ιστορική ξηρασία στον Αμαζόνιο μπορεί να ήταν η αιτία.

Η είδηση έρχεται να προστεθεί στις ανησυχίες των ειδικών του κλίματος σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει στην περιοχή η ανθρώπινη δραστηριότητα και η ακραία ξηρασία.

«Είναι ακόμη νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία αυτού του ακραίου γεγονότος, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς μας, σίγουρα συνδέεται με την περίοδο ξηρασίας και τις υψηλές θερμοκρασίες στη λίμνη Tefé, στην οποία ορισμένα σημεία ξεπερνούν τους 39 βαθμούς Κελσίου» δήλωσε το Ινστιτούτο.

Ο Αμαζόνιος, η μεγαλύτερη υδάτινη οδός του κόσμου, βρίσκεται επί του παρόντος σε περίοδο ξηρασίας και πολλά δείγματα της πανίδας του υποφέρουν επίσης από θερμοκρασίες ρεκόρ.

Ερευνητές και ακτιβιστές προσπαθούν να σώσουν τα επιζώντα δελφίνια μεταφέροντάς τα στα περίχωρα, στο κύριο σώμα του ποταμού όπου το νερό είναι πιο δροσερό, ανέφερε το CNN Brasil, αλλά η επιχείρηση δεν είναι εύκολη λόγω της απομακρυσμένης περιοχής.

The Amazon river dolphins are dying due to rising temperatures and drought. The majestic creatures are facing starvation, dehydration, and disease. We must act now to save them and their habitat. #Amazon #Dolphins #ClimateChange pic.twitter.com/yFRpgND2q6

— News Hrs (@newshrstweet) October 1, 2023