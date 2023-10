Μεγάλη φωτιά

Πελώρια πυρκαγιά μαίνεται στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Ισμαηλία της Αιγύπτου, στη Διώρυγα του Σουέζ, αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες και αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης –το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν ήταν σε θέση να τα επαληθεύσει άμεσα– εικονίζουν τη γενική διεύθυνση ασφαλείας της πόλης στις φλόγες.

Στα βίντεο φαίνεται ότι η πρόσοψη του κτιρίου έχει καταρρεύσει.

#BREAKING #Egypt A massive fire in the Egyptian Ismailia Security Directorate. pic.twitter.com/zDCsZNkmkv — The National Independent (@NationalIndNews) October 2, 2023

Breaking: There is a large fire at a police facility in Ismailia, Egypt. The cause is unknown. pic.twitter.com/DVjrqw7VDr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 2, 2023

4TV BREAKING ** Huge fire erupts at police premises in Egypt’s Ismailia pic.twitter.com/LD9HlI8RHQ — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) October 2, 2023

Άγνωστο προς το παρόν αν υπάρχουν τραυματίες

Δύο μάρτυρες δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι πυροσβεστικά οχήματα έχουν φτάσει στο σημείο, αλλά δυσκολεύονται να περιορίσουν τη φωτιά. Είδαν επίσης κάποιους ανθρώπους να βγαίνουν έξω, αλλά δεν ήταν σαφές αν υπάρχουν θύματα.

A fire broke out in the Ismailia (Egypt) Security Directorate and the Civil Protection Forces were trying to control the fire. pic.twitter.com/ObfpniNoUC — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) October 2, 2023

⚠🔥🇪🇬 – A police building caught fire in the city of #Ismailia, in northeastern #Egypt. There have been no reports of deaths or injuries yet. pic.twitter.com/fcuIdNP9Fc — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) October 2, 2023