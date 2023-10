Στο φως της δημοσιότητας δόθηκε ένα βίντεο που δείχνει καρέ καρέ την στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης στην Άγκυρα. Σε αυτό φαίνεται ένα άσπρο βανάκι να σταματά έξω από το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, μερικά λεπτά πριν την ισχυρή έκρηξη.

Στην συνέχεια φαίνεται ο ένας από τους δράστες να κατευθύνεται γρήγορα προς την πύλη του υπουργείου, ενώ ο δεύτερος πηγαίνει στο πίσω μέρος του οχήματος και εξαπολύει ρουκέτα με ένα αντιαρματικό όπλο τύπου LAV. Από αυτό προέρχεται και η μεγάλη έκρηξη που διακρίνεται στο βίντεο.

NEW: Ankara attack footage from this morning. #Turkey pic.twitter.com/CshYPAB64H

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 1, 2023