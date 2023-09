Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το έγκλημα, που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (27/9) στο Λονδίνο, με θύμα ένα 15χρονο κορίτσι.

Η έφηβη μαχαιρώθηκε, μπροστά στα μάτια δεκάδων έντρομων περιστατικών, από έναν 17χρονο ενώ πήγαινε στο σχολείο της στο Κρόιντον.

Σύμφωνα με την Daily Mail, που επικαλείται περιγραφές αυτόπτων μαρτύρων, η διένεξη ξεκίνησε στο λεωφορείο Νο 60, όταν ο δράστης προσπάθησε να δώσει ένα μπουκέτο με λουλούδια στο πρώην κορίτσι του, που ήταν φίλη με το θύμα.

Το κορίτσι εκείνο αρνήθηκε τα λουλούδια και επιχείρησε να επιστρέψει στον 17χρονο μία τσάντα με τα πράγματά του, αφού ήθελε να χωρίσουν οριστικά. Εκείνος αρνούνταν ότι η σχέση τους τελείωσε και αντέδρασε οργισμένα.

Τότε τα δύο κορίτσια και κάποιοι άλλοι συμμαθητές τους, θέλοντας να τον αποφύγουν κατέβηκαν στη στάση. Ωστόσο, εκείνος τους ακολούθησε και ο καβγάς μεταφέρθηκε στον δρόμο.

Όταν η 15χρονη παρενέβη για να προστατέψει τη φίλη της, μπαίνοντας μπροστά στον 17χρονο, εκείνος έβγαλε ένα μαχαίρι και την κάρφωσε στον λαιμό και το στήθος. Στη συνέχεια, τράπηκε σε φυγή, παρόλο που κάποιοι προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Οι αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο αμέσως, ενώ προσπάθησαν να σώσουν και την κοπέλα. Δεν τα κατάφεραν. Λίγη ώρα μετά, άφησε την τελευταία της πνοή.

«Η αστυνομία κλήθηκε περίπου στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης, 27 Σεπτεμβρίου, λαμβάνοντας αναφορές για ένα 15χρονο κορίτσι που μαχαιρώθηκε στην Wellesley Road στο Κρόιντον. Οι αξιωματικοί, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου και το Αεροπορικό Ασθενοφόρο του Λονδίνου παρευρέθηκαν στο σημείο. Παρά τις προσπάθειές τους, το θύμα δυστυχώς πέθανε στο σημείο, στις 9:21 π.μ.. Υπάρχει τόπος εγκλήματος», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Ο νεαρός συνελήφθη στο τραμ 75 λεπτά μετά την επίθεση από την τοπική αστυνομία, όπως αναφέρει η Sun.

Ένα αγόρι, που οι Αρχές πιστεύουν ότι γνώριζε το θύμα, συνελήφθη λίγο μετά το τραγικό συμβάν, σύμφωνα με την ενημέρωση του επικεφαλής εφόρου της αστυνομίας, Άντι Μπρίτταν.

«Ενεργώντας με βάση τις πληροφορίες που τους παρασχέθηκαν, οι αστυνομικοί συνεργάστηκαν επίσης στενά με συναδέλφους από την μητροπολιτική και τη βρετανική αστυνομία μεταφορών για να εντοπίσουν έναν έφηβο που φαίνεται πως είχε σχέση με το περιστατικό. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μια σύλληψη έγινε περίπου στις 09:45, στην περιοχή Κρόιντον. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο πιστεύουμε ότι το αγόρι μπορεί να γνώριζε την μαθήτρια. Ο τόπος του εγκλήματος θα διερευνηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα και είμαι ευγνώμων για τη συνεργασία των κατοίκων», δήλωσε.

Όπως γράφει η Daily Mail, στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκαν τα κόκκινα ματωμένα τριαντάφυλλα που είχε φέρει μαζί του ο δράστης για να προσφέρει στη φίλη του θύματος.

Επίσης, βρέθηκε ένα σημείωμα που έγραφε: «Σε αγαπώ πολύ, δεν έχω ξαναγνωρίσει ποτέ καμία με πιο όμορφο χαμόγελο και πιο όμορφα μάτια από τα δικά σου. Είσαι ξεχωριστή, πριγκίπισσά μου».

BREAKING: A 17-year-old boy has been arrested following the death of a 15-year-old girl in Croydon.

Met Police say they are not looking for anyone else in relation to the stabbing.

Read more: https://t.co/qauBemMmhQ

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 23 and YouTube pic.twitter.com/pSiTcSwK57

— Sky News (@SkyNews) September 27, 2023